Üsküdar'da 'Toprağın Altındaki Çocuklar' etkinliğinde Gazze'de yaşamdan koparılan çocuklara dikkat çekildi

Filistin'e Destek Platformunca, Gazze'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek için iki gün sürecek "Toprağın Altındaki Çocuklar" etkinliği Üsküdar'da başladı.

Marmaray Üsküdar İstasyonu Hakimiyet-i Milliye Caddesi Girişi'ndeki etkinlikte, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden çocukların anısına sergilenen temsili mezarlara ölenlerin fotoğrafları ile oyuncak, çiçek ve kefiyeler bırakıldı.

Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, yaptığı açıklamada, Gazze'de 21 bin 500'den fazla çocuğun İsrail tarafından şehit edildiğini, 650 bin çocuğun açlık sınırında yaşamak durumunda kaldığını, 620 binin üzerinde çocuğun eğitimden mahrum bırakıldığını söyledi.

Her sayının aslında bir çocuğun adı olduğuna dikkati çeken Kabaktepe, "Her sayı, insanlığın vicdanına yöneltilmiş bir sorudur. Bir çocuğun hayatını koruyamayan dünyaya hangi değerleri savunduğunu bugün hep beraber tekrar soruyoruz. İnsanlığın geleceği hedef alınıyor. Gazze'de yaşananlar yalnızca bugünün insanlık felaketi değil aynı zamanda bir halkın geleceğini, hafızasını, yeniden ayağa kalkma iradesini hedef alan bir yıkımdır." diye konuştu.

Bir çocuğun karnını doyurmanın, onu tedavi ettirmenin, okula göndermenin lütuf değil en temel hak olduğunu vurgulayan Kabaktepe, bunun insanlığın ve hukukun gereği olduğunu anlattı.

Kabaktepe, gıdaya, ilaca, güvenli ortama ve eğitime erişimin tüm çocuklar için hak olduğuna işaret ederek, Filistin halkının soykırıma rağmen geleceğe inandığını vurguladı.

"Biz, bu çocukları unutmayacağız"

Filistin halkının sesini duyurmak, yaşadığı acıları görünür kılmak ve İsrail'in karşısında olduklarını ifade etmek için bu meydandan haykırdıklarının altını çizen Kabaktepe, şunları kaydetti:

"Dünyanın sessizliği ve çifte standardını kabul edilemez buluyoruz. Buradan dünya devletlerine, uluslararası kuruluşlara, özellikle İsrail'le ilişkisi olup İsrail'in yaptığı zulmü engelleme kapasitesi olan başta ABD olmak üzere Batılı ülkelere hep beraber sesleniyoruz. 'İnsan hakları, uluslararası hukuk, evrensel değerler çerçevesinde lütfen harekete geçiniz.' diyoruz. 'Toprağın altındaki çocuklar' diyerek bir kez daha insanlığın vicdanına sesleniyoruz. Toprağın altına gömülen her çocuk, yalnızca bir ailenin değil bütün insanlığın kaybıdır. Yıkılan her okul, yarım bırakılan her eğitim hayatı, susturulan her çocuk, geleceğimizden eksiltilen bir parçadır. Biz, bu çocukları unutmayacağız. İsimleri bilinmeyenleri, mezarlarına ulaşılamayanları, açlıkla ve hastalıkla mücadele edenleri, okuluna dönemeyenleri unutmayacağız. Onların hikayelerini anlatmaya, haklarını savunmaya ve yaşananların hesabının sorulması için çağrıda bulunmaya devam edeceğiz."

İki gün sürecek etkinliğe ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan da katıldı.

Kaynak: AA