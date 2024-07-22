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Üsküdar'da çöp sorunu bitmiyor! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı

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31 Mart seçimlerinde 30 yıl sonra CHP'ye geçen ve başkanlık koltuğuna Sinem Dedetaş'ın oturduğu İstanbul'un Üsküdar ilçesinde işler pek de yolunda gitmiyor. Mahallesinde toplanmayan çöplerden şikayetçi olan bir vatandaşın yüksek sesle yaptığı çağrı belediye ekiplerini harekete geçirdi. Mahallelinin isyanı sonrası soluğu bölgede alan temizlik ekipleri çöpleri toplarken yaşanan olay tepkileri de beraberinde getirdi.

31 Mart yerel seçimlerinde başkanlık koltuğuna CHP'li Sinem Dedetaş'ın oturduğu İstanbul Üsküdar'da vatandaşların çöplerin toplanmamasına yönelik şikayetleri son bulmuyor.

İlçede geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay da kısa sürede gündem oldu. Mahallesindeki çöplerin toplanmamasından şikayet eden bir vatandaş oluşan çirkin manzaranın fotoğrafını çekerek Üsküdar Belediyesi ve Sinem Dedetaş'a çağrıda bulundu.

Üsküdar'da çöp sorunu bitmiyor! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı

Mahallenin çağrısı üzerine mahalleye intikal eden ekipler çöpleri temizledi. Yapılan çalışma belediyenin sosyal medya hesabından da duyurulurken, yaşanan gelişme 30 yıl sonra CHP'ye geçen belediyeye yönelik tepkileri de beraberinde getirdi.

Üsküdar'da çöp sorunu bitmiyor! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı

İşte o tepkilerden bazıları;

Üsküdar'da çöp sorunu bitmiyor! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı

Üsküdar'da çöp sorunu bitmiyor! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı

Kaynak: Haberler.com / Güncel

Üsküdar Belediyesi Sinem Dedetaş Sosyal Medya İstanbul Üsküdar Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Cafer Yavuz:

CHP demek çöp demek çukur demek bunu unutmayın

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Ahmet Uzturk:

Üsküdarlı tanışlara sormak lazım sabotaj mi ihmal mi var

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Adem yıldız:

Arkadaşlar çalışın , ak parti çöp belediyeciliği değildi, görevi gereği topluyordu. Chp neden toplamlyor. Ben sancaktepe belediyesinin takibiiyim öncesi de sonrası da .herkes görevini yapacak bu değerli memleket insanlarına. Bizden üstün kimse yok bu ülkede halk halk halk yaşasın halk

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Luca Brasi:

Sosyal Medyada şikayet etmek mi gerekiyor temizlenmesi için. Ekipler hemen temizlemiş. Zaten işiniz bu yapmanız gereken bu. Hiçbir partiyi tutmuyorum bir Üsküdarlı olarak hizmet istiyorum.

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Mustafa Sen:

vallahi billahi siyasi yorum yapmıyorum İzmit Tavşantepe mahallesinde oturuyorum bizim sokağa sokak süpürgecileri altı yıldır gelmiyor temizlik konusunda CHP belediyeleri sıfır hatta eksi sıfır hep göz boyama reklamı yahu görüyorum adamı on metrekare yeri süpürüyor fotoğrafliyor ondan sonra kayboluyor yok yani AKP zamanında böyle Bir şey yoktu her temizleniyordu

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Etkili Xxxx:

Unutmayın alooo o amirler o şöförler o işciler hepsi akplii uyanın ey yeni seçilen yönetim takibe alın neden toplanmıyor o amirler ne iş yapıyor alın görevden hiçmi kafanız çalışmıyorr

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MuRii:

Ankara da heryer lağım kokuyor cöp kokuyor! Harbı sıkıntı ya

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