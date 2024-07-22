Üsküdar'da çöp sorunu bitmiyor! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı

31 Mart yerel seçimlerinde başkanlık koltuğuna CHP'li Sinem Dedetaş'ın oturduğu İstanbul Üsküdar'da vatandaşların çöplerin toplanmamasına yönelik şikayetleri son bulmuyor.

İlçede geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay da kısa sürede gündem oldu. Mahallesindeki çöplerin toplanmamasından şikayet eden bir vatandaş oluşan çirkin manzaranın fotoğrafını çekerek Üsküdar Belediyesi ve Sinem Dedetaş'a çağrıda bulundu.

Mahallenin çağrısı üzerine mahalleye intikal eden ekipler çöpleri temizledi. Yapılan çalışma belediyenin sosyal medya hesabından da duyurulurken, yaşanan gelişme 30 yıl sonra CHP'ye geçen belediyeye yönelik tepkileri de beraberinde getirdi.

İşte o tepkilerden bazıları;