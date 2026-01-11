YPG/SDG'nin elebaşlarından Müslim'in yeğeni Suriye'de ordu operasyonlarının genişleme ihtimaline dikkati çekti

AHMET KARAAHMET/MEHMET BURAK KARACAOĞLU - Terör örgütü YPG/SDG'nin sözde siyasi kanadı PYD'nin eski eş başkanı ve Başkanlık Konseyi üyesi Salih Müslim'in yeğeni Usame Müslim, terör örgütünün entegrasyon sürecinde adım atmayarak ayak sürümesinden dolayı Suriye ordusunun Halep'te yaptığı operasyonların, ülkenin kuzeyine de uzanabileceğini söyledi.

Usame Müslim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye'deki "Terörsüz Türkiye" sürecini yakından takip ettiklerini ve şu ana kadar olumlu ilerlediğini belirten Müslim, "Ancak ne yazık ki bu süreç Suriye sahasına yansımıyor. Barış sürecinin yalnızca Türkiye'de değil, PKK kontrolündeki tüm bölgelerde yürütülmesi gerektiğini savunuyoruz. Şu ana kadar bu konuda ciddi bir irade görmedik. Bu durum, hükümeti (Suriye yönetimi) Eşrefiyye ve Şeyh Maksud bölgelerine yönelik adım atmaya zorladı."dedi.

Bu sürecin ilerleyen aşamada, Deyr Hafir, Tabka ve Ayn'ul Arab'a ve diğer bölgelere de uzanmasının mümkün olduğunun altını çizen Müslim, bunun nedeninin karşı tarafın (YPG/SDG) barış ve müzakere konusunda samimi olmamasından kaynaklandığını kaydetti.

YPG/SDG'nin geçmişte Beşşar Esed rejimiyle güçlü bir koordinasyon içinde olduğunu ve örgütün bunu "bölgeleri savaştan ve bombardımandan koruma" gibi çeşitli gerekçelerle savunduğunu anımsatan Müslim, Halep'teki "örgüt yapılanmasının Ypg, YPJ ve SDG'den" oluştuğunu söyledi.

YPG/SDG'nin, devrik rejimle arasındaki fiili işbirliğinin bilindiğini vurgulayan Müslim "Söz konusu gruplar, devrimin başlangıcından bu yana Kürt nüfusun ağırlıkta olduğu bölgeleri yönetmektedir." dedi.

"Örgüte muhalif olan herkes ya tutuklanmış ya tasfiye edilmiş"

Örgütün, Suriye'deki kürtlerin yaşadığı bölgeleri demir yumrukla yönettiğini kaydeden Müslim, "Kendilerine muhalif olan herkes ya tutuklanmış, ya tasfiye edilmiş ya da silahlı baskıya maruz kalmıştır. Sahada bulunmayan muhalifler ise medya yoluyla hedef alınmış ve bilinçli biçimde marjinalleştirilmiştir."ifadelerini kullandı.

Suriye devriminin başlangıcında kürtlerin genel olarak devrimin bir parçası olduğunu rejime karşı açılan cephelerde yer aldığını anımsatan Müslim "Ancak Ayn el-Arab (Kobani) özelinde, kent halkına gerçek anlamda alan tanınmadı. Bazı gösteriler (rejim karşıtı) düzenlendi. Ancak kısa sürede çeşitli gerekçelerle bastırıldı. Aynı yöntem, kürt çoğunluğun yaşadığı tüm bölgelerde uygulandı. Buna Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahalleleri de dahildir." dedi.

Terör örgütü YPG/SDG'nin işgalinde tuttuğu bölgelerde her şeyi kontrol ettiğinin altını çizen Müslim, "Herhangi siyasi ya da sivil faaliyetin yapılması örgütün iznine bağlıdır. Hoşlarına gitmeyen faaliyetler derhal durdurulmaktadır. Muhalifler tutuklama, sorgulama ve baskıya maruz kalmaktadır. Biz de şahsen bir süre Kürt bölgelerinde faaliyet yürüttük ancak daha sonra engellendik. Baskı gördük ve kasıtlı sorunlarla karşılaştık." bilgisini paylaştı.

Suriye devriminden sonra Salih Müslim ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmeklerini aktaran Usame Müslim, "Son görüşme, devrimden önce, kendisini evinde ziyaret ettiğim dönemdeydi. Devrimin ilk aşamalarında ise bölgenin menfaati için sınırlı telefon görüşmeleri yapıldı. Bizim farklı bir çizgide olduğumuz ve kendilerine katılmayı reddettiğimiz anlaşılınca ilişkiler bozuldu.Tutumumuz netti. Biz Suriye devriminden yanayız, PKK, YPG ya da YPJ'den yana değiliz." şeklinde konuştu.

Kürt halkına ve özellikle Kürt gençlerine milliyetçi duygularla bunlara kapılıp savaşmamaları konusunda tavsiyede bulunan Müslim, şöyle devam etti:

"Buradaki ordu Suriye ordusudur. Kürt gençleri de bu ülkenin evlatlarıdır. Siyasi ihtilaflar savaşla değil, müzakerelerle çözülür. Savaş dönemi sona ermelidir. Bu dönem Beşşar Esed'in devrilmesiyle birlikte kapanmıştır."

Bundan sonraki aşamanın barış, uzlaşı, diyalog ve "tek bir vatan inşa etme" süreci olduğunu dile getiren Müslim, "Her görüş ayrılığı düşmanlık anlamına gelmez. Çıkarlar zaman zaman örtüşür, zaman zaman ayrışır, ancak nihai hedef birleşik bir Suriye inşa etmektir." dedi.