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4 katlı bina çöktü, iş makinesi operatörü enkaz altında

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Uşak'ta yıkımı süren 4 katlı bir bina çökerken, bir iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı. Operatörü enkazdan kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Uşak'ta yıkımı yapılan binanın bir bölümünün iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu bir kişi enkazda kaldı, kurtarma çalışması başlatıldı.

4 katlı bina çöktü, iş makinesi operatörü enkaz altında

4 KATLI BİNA ÇÖKTÜ

Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 4 katlı Belediye İş Hanı binasının yıkımı sırasında çökme meydana geldi.
Bir iş makinesi operatörüyle birlikte yapının çöken kısmının enkazında kaldı.

4 katlı bina çöktü, iş makinesi operatörü enkaz altında

İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ ENKAZ ALTINDA

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İş makinesi operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.

4 katlı bina çöktü, iş makinesi operatörü enkaz altında

4 katlı bina çöktü, iş makinesi operatörü enkaz altında

4 katlı bina çöktü, iş makinesi operatörü enkaz altında

4 katlı bina çöktü, iş makinesi operatörü enkaz altında
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yapıyor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCengiz Gürbez:

Her zaman yazıyorum eğitim eğitim yine eğitim hangi iş olursa farketmez çalışma ve emniyet kurallarına uymadığın takdirde başın ağrır. Maalesef bizler henüz algılayamadık

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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Zelzelelerinin gücüyle şehirler dolusu insanı çoluk, çocuk, yaşlı, genç, erkek, kadın demeden imha eden bir gücü şöyle merhametli böyle bağışlayıcı diye övmekle kendinize çıkar sağlayacağınız bir hale dönüştüremezsiniz; İslam, Hristiyanlık ve Musevilik bu açıdan keyifli denemelerdi ama işe yaramadıklarını ve yaramayacaklarını artık idrak edebilmiş olmanız gerekiyor. Bir kitaba kandınız diye cennetlik olmanız gerektiğine inanarak cehennemde umut dolu eziyetlerinizi sürdürmekten kurtulabilirsiniz.

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Haber YorumlarıK L:

Bırakın kalsınlar İşini adam gibi öğrenip yapsaydı

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