4 katlı bina çöktü, iş makinesi operatörü enkaz altında
Uşak'ta yıkımı süren 4 katlı bir bina çökerken, bir iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı. Operatörü enkazdan kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Uşak'ta yıkımı yapılan binanın bir bölümünün iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu bir kişi enkazda kaldı, kurtarma çalışması başlatıldı.
4 KATLI BİNA ÇÖKTÜ
Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 4 katlı Belediye İş Hanı binasının yıkımı sırasında çökme meydana geldi.
Bir iş makinesi operatörüyle birlikte yapının çöken kısmının enkazında kaldı.
İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ ENKAZ ALTINDA
İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İş makinesi operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.