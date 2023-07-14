Uşak'ta Şehit Yakınları ve Gaziler Bir Araya Geldi

Uşak'ta düzenlenen yemek programında şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi. Programda konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, 15 Temmuz gecesinde milletin demokrasisini ve bağımsızlığını koruduğunu söyledi. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise şehit yakınları ve gazilerin her zaman baş tacı olduğunu belirtti.

Uşak'ta şehit yakınları ve gaziler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen yemek programında bir araya geldi.

Müze Park'ta düzenlenen programda Uşak Valisi Turan Ergün ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.

Kuran-ı Kerim okunmasının ardından burada konuşma yapan Vali Turan Ergün, 15 Temmuz gecesinde milletçe anlamlı bir sınav verildiğini söyledi.

Milli birlik sayesinde vatan toprağını vatan yapan ecdadın yüzünü kara çıkarmadıklarını söyleyen Ergün, "Bu millet her zaman olduğu gibi 15 Temmuz'da da Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir kez daha demokrasisini ve bağımsızlığını korumuştur. 'Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır' diyerek millet olmanın şuurunu, yedi düvele en güzel şekilde cevabını yine vermiştir." dedi.

Ergün, şunları ifade etti:

"Şehit ve gazilerimizin ülkemiz için yaptıkları fedakarlığın, ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye elbette kelimeler yetmez. Ne mutlu bize ki yüz yıl önceki yüksek ve karakterli ruh ne ise, hala bu memleketin çocukları sancak yere düşmesin diye, bu topraklar bize hep vatan kalsın diye aynı ruhu ortaya koymaktadır. Aziz milletimizin bu yüksek ve karakterli ruhunu yanına almayan hiçbir yapının bu topraklarda barınamayacağını 15 Temmuz akşamı tüm dünya bir kez daha görmüştür. Bizler terör örgütlerine karşı dini, milli ve ahlaki görevimizi yerine getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Asıl hükmü verecek olan milletimizin vicdanı ve tarihtir.

Yaşadığımız bu önemli dönüm noktasını unutmamak ve unutturmamak için 15 Temmuz'daki her anma günüyle yıllar boyunca yapılacak her muhasebe, maziden atiye kurduğumuz köprünün daha da kuvvetlenmesini sağlayacaktır. Aziz milletimizin gayretleri, şehit olan evlatlarımızın ve gazi vatandaşlarımızın fedakarlıkları sadece yurt içinde değil yurt dışında da vatan toprakları üzerinde hesapları olanların hesaplarını bozmuş, heveslerini kursaklarında bırakmıştır. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi dahili ve harici bedbahtlar bundan sonra da boş durmayacaklardır. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece hiçbir hain emeline ulaşamayacak, hür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

15 Temmuz'un üstün mücadeleyle dünyaya gücünü duyuran Türk milletinin yazdığı destan olduğunu ifade eden Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın de "Canının bir parçasını bu mukaddes topraklara emanet etmiş olan şehit yakınlarımız ve gazilik şerefine nail olmuş kahramanlarımız daima başımızın tacı olacaktır. Bizler tüm kamu kurumu görevlileri olarak daima bu anlayışla hareket ediyor, şehitlik ve gazilik kavramlarının ne kadar değerli olduğunun bilinci içinde çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu.

Yemek programının ardından İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından dua edildi. Programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman ve kurum müdürleri de katıldı.