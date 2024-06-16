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Ürdünlü 14 hacı adayı kutsal topraklarda hayatını kaybetti, 17 kişi kayıp

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Suudi Arabistan'da hayatını kaybeden Ürdünlü hacı adayı sayısı 14'e yükseldi. 17 kişinin de kayıp olduğu belirtilirken, Ürdün'den ölümlerin nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

Kutsal topraklarda hayatını kaybeden Ürdünlü hacı adayı sayısının 14'e yükseldiği, 17 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Ürdünlü 14 hacı adayı kutsal topraklarda hayatını kaybetti, 17 kişi kayıp

14 HACI ADAYI ÖLDÜ, 17 KİŞİ KAYIP

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'da hayatını kaybeden hacı adaylarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, kutsal topraklarda hayatını kaybeden Ürdünlü hacı adayı sayısının 14'e yükseldiği, 17 kişinin de kaybolduğu belirtildi.

Ürdünlü 14 hacı adayı kutsal topraklarda hayatını kaybetti, 17 kişi kayıp

ÖLÜM NEDENLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMADI

Açıklamada, Ürdün'ün Cidde Konsolosluğunun Suudi yetkililerle "ölen hacıların defnedilmesi ve isteyen ailelerin yakınlarının naaşlarının mümkün olan en kısa sürede Ürdün'e nakledilmesine ilişkin prosedürleri" takip ettiği, kayıp 17 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Ölen ve kaybolan kişilerin Ürdün'ün resmi hac heyetinin dışından olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu kişilerin ölüm nedenlerine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Ürdünlü 14 hacı adayı kutsal topraklarda hayatını kaybetti, 17 kişi kayıp

6 KİŞİ GÜNEŞ ÇARPMASI NEDENİYLE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ürdün Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, 6 Ürdünlü hacı adayının hac ibadetini yerine getirirken güneş çarpması sonucu hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Ürdünlü 14 hacı adayı kutsal topraklarda hayatını kaybetti, 17 kişi kayıp

Kaynak: AA / Güncel

Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan Ürdün Hac Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Yusuf Aricioglu:

Güneş mi çarpmış yoksa şeytan mı bilemedim

4
18
yanıtYanıtla
Muzaffer Akın:

Şeytan dır Şeytan;) yok lusifer bence

yanıt0
yanıt8
Özcan Özcan:

TAŞA TAŞ ATMAKTA PUTPERESTLİK DEĞİLMİ?

5
11
yanıtYanıtla
aRMa 1979:

Ohhh ohhh

1
9
yanıtYanıtla
sade vatandaş:

suui arabistanla sınır komşusu olsaydık bugün yarın değil ama bir gün bambaşka bir şey olur öyle tirip atmazlardı

1
0
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