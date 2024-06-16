Ürdünlü 14 hacı adayı kutsal topraklarda hayatını kaybetti, 17 kişi kayıp

Kutsal topraklarda hayatını kaybeden Ürdünlü hacı adayı sayısının 14'e yükseldiği, 17 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

14 HACI ADAYI ÖLDÜ, 17 KİŞİ KAYIP

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'da hayatını kaybeden hacı adaylarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, kutsal topraklarda hayatını kaybeden Ürdünlü hacı adayı sayısının 14'e yükseldiği, 17 kişinin de kaybolduğu belirtildi.

ÖLÜM NEDENLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMADI

Açıklamada, Ürdün'ün Cidde Konsolosluğunun Suudi yetkililerle "ölen hacıların defnedilmesi ve isteyen ailelerin yakınlarının naaşlarının mümkün olan en kısa sürede Ürdün'e nakledilmesine ilişkin prosedürleri" takip ettiği, kayıp 17 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Ölen ve kaybolan kişilerin Ürdün'ün resmi hac heyetinin dışından olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu kişilerin ölüm nedenlerine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

6 KİŞİ GÜNEŞ ÇARPMASI NEDENİYLE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ürdün Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, 6 Ürdünlü hacı adayının hac ibadetini yerine getirirken güneş çarpması sonucu hayatını kaybettiği bildirilmişti.