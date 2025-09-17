Ürdün, Fiji'nin Kudüs'te Büyükelçilik Açmasını Kınadı

Ürdün, Fiji'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını kınayarak, bunun bağımsız bir Filistin devleti kurma yönündeki uluslararası iradeyi baltaladığını belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Fiji'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasının "en sert ifadelerle" kınandığı bildirildi.

Fiji'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasının reddedilen ve kınanan bir adım olduğu ve uluslararası hukukun ve uluslararası meşruiyet kararlarının açık bir ihlali olduğu kaydedilen açıklamada, bunun iki devletli çözüm temelinde bağımsız, egemen Filistin devletini tanıma yönündeki uluslararası iradeyi baltaladığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, Kudüs şehrinin statüsünü veya hukuki statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü tedbir ve kararın hükümsüz, geçersiz ve hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bölgede güvenlik ve istikrarı garanti altına alan adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmanın tek yolunun, 4 Haziran 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen bir Filistin devletinin kurulması olduğu yinelendi.

Güney Pasifik ülkesi Fiji, İsrail büyükelçiliğini bugün düzenlenen törenle Kudüs'te açmıştı.

Açılış törenine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fiji Başbakanı Sitiveni Rabuka ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar katılmıştı.