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Ürdün'den İsrail'e Kınama Desteği

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Ürdün, Türkiye, Katar ve Mısır'ın Gazze'deki İsrail ihlallerine yönelik ortak kınama açıklamasına destek verdi. Sağlık tesislerinin hedef alınması ve sivil kayıpların uluslararası hukuk ihlali olduğu belirtilerek, İsrail'in saldırıları durdurması ve insani yardımların engelsiz ulaştırılması çağrısı yapıldı.

Ürdün, arabulucu ülkeler olarak Türkiye, Katar ve Mısır'ın İsrail'in Gazze'deki ihlallerini kınadığı ortak açıklamasına destek verdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sağlık tesislerinin hedef alınması ile masum sivillerin, çocukların ve kadınların öldürülmesi kınandı.

Bakanlık Sözcüsü Fuad el-Mecali, bu ihlallerin uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğunu belirtti.

Mecali, İsrail'in saldırı ve ihlallerinin durdurulması, Gazze Şeridi'ne yeterli ve sürdürülebilir insani yardımın engelsiz şekilde ulaştırılmasının güvence altına alınması gerektiğini belirterek, siviller, sağlık kuruluşları ve insani yardım çalışanlarının tam olarak korunmasının önemine dikkati çekti.

Ürdünlü yetkili, uluslararası toplumun İsrail'i uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlaması, Donald Trump'ın Gazze planının tüm hükümlerinin uygulanmasını güvence altına alması ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaların baltalanmasını önlemek için daha etkin rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye, Katar ve Mısır İsrail'i kınamıştı

Türkiye, Katar ve Mısır, arabulucu ülkeler olarak Gazze Şeridi'nde devam eden, özellikle sağlık tesislerini ve tıbbi altyapıyı hedef alan, kadınlar ile çocuklar dahil olmak üzere sivil kayıpların yaşanmasına neden olan İsrail ihlallerini şiddetle kınamıştı.

Arabulucular, Hamas ve diğer Filistinli grupların silahların sınırlandırılmasına ilişkin hüküm dahil yol haritasını kabul ettiğini açıklamasına rağmen İsrail'in ihlallerini sürdürmesinin anlaşmayı ihlal ettiğini ve ikinci aşamanın uygulanmasını tehlikeye attığını belirterek, İsrail'e uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülükleri ile ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini eksiksiz yerine getirme çağrısında bulunmuştu.

Ayrıca arabulucular, bu ihlallerin gerilimin düşürülmesine yönelik süreci tehdit ettiği ve Gazze Şeridi'ndeki sivillerin yaşadığı mağduriyeti daha da ağırlaştırdığı uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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