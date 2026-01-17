Haberler

Ordu'da oto bakım servisinde 2 kişi ölü bulundu

Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir oto bakım servisinde, içeri giren çevredekiler tarafından 1'i çalışan toplam 2 kişinin cesedi bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesetler hastaneye kaldırıldı.

Yunus Emre Mahallesi'ndeki iş yerinin kepenklerinin açık olduğunu gören çevredekiler, içeri girdiklerinde bakım servisinde usta olarak çalışan O.B. ve S.B'yi hareketsiz buldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Cesetler, incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel
