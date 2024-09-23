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Ünlü Senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti

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Türk sinemasının önemli isimlerinden 67 yaşındaki Tomris Giritlioğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Giritlioğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle karşılayarak başsağlığı diledi.

Senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybetti.
Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından Tomris Giritlioğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Ersoy, veda mesajında "Unutulmaz eserlerin yazarı, yönetmeni ve yapımcısı Tomris Giritlioğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sinemamızın güçlü kalemine Allah'tan rahmet; yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun, başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Ünlü Senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti

ÇEMBERİMNDE GÜL OYA VE HATIRLA SEVGİLİ'NİN YAPIMCILIĞINI YAPTI

1957 yılında Hataylı bir ailenin çocuğu olarak Konya'da doğan Giritlioğlu, TED Ankara Koleji'nde eğitim gördü. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olduktan sonra üniversite döneminde sinema yönetmeni olmaya karar veren Giritlioğlu, TRT'de çevirmenlik ve asistanlık yaptı ve yönetmenliğe belgesellerle başladı.

İlk uzun metrajlı filmi "Suyun Öte Yanı" ile birçok ödül kazanan Tomris Giritlioğlu, 1999'da yönetmenliğini yaptığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülüne layık görülen "Salkım Hanımın Taneleri" ile ünlendi. Emekliliğinin ardından özel televizyonlar için dizi projeleri üreten Giritlioğlu, Türkiye'de dönem dizilerinin öncüsü oldu.

"Kuruşun Yarası", "Çemberimde Gül Oya", "Hatırla Sevgili", "Asi", "Gönülçelen" gibi pek çok yapımda proje tasarımcısı ve yapımcı olarak görev alan Giritlioğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında yaşama veda etti.

Ünlü Senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti

Ünlü Senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti

Ünlü Senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti
Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı Tomris Giritlioğlu Mehmet Nuri Ersoy İstanbul Yönetmen Sinema ankara

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