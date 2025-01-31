Kılıçlı yemin soruşturmasında 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi

Kılıçlı yemin töreni soruşturmasında teğmenler için karar çıktı
Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz

"Yapmayın dedik dinlemediniz, iktidara geldiğimizde..."
Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda

Erdoğan'ın Özel için sarf ettiği sözler çok su kaldırır
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu

Ünlü oyuncu Sezai Altekin'in cenaze törenine bir avuç insan katıldı

Ünlü oyuncu Sezai Altekin'in cenaze törenine bir avuç insan katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Şirin Baba', 'Bugs Bunny' ve 'Barni Moloztaş' gibi karakterleri seslendiren oyuncu, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Sezai Altekin, Muğla'nın Bordum ilçesinde hayatını kaybetti. Kalp yetmezliğinden vefat eden Altekin'i cenaze törenin bir avuç insan son yolculuğuna uğurladı.

İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan emekli olan Sezai Altekin, Bodrum'a bağlı Gündoğan Mahallesi'ndeki evinde gece saatlerinde kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. 30 tiyatro, 23 film, 20'ye yakın dizide rol alan Altekin'in ölüm haberi yakınları, sevenleri ve sanatçı dostlarını üzdü. Altekin'in cenazesini bugün ikindi vakti Gündoğan Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

BİRÇOK ÇİZGİ FİLM KARAKTERİNE SES VERDİ

İstanbul'da 1944'te dünyaya gelen Sezai Altekin, Pertevniyal Lisesi'nde okudu. 1966 yılında girdiği Şehir Tiyatroları'nda emekli oluncaya kadar görev yaptı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmaları yaptı. Gazanfer Özcan ile beraber birçok seslendirme çalışmasında bulundu.Özellikle Barni Moloztaş, Bugs Bunny ve Şirin Baba karakterlerini seslendirip, hayat verdi. 2007-2008 sezonunda 'Bana Bir Picasso Gerek' oyunu ile Duru Tiyatro'ya misafir oyuncu olarak katıldı. 2014 yılında Kanal D'de yayınlanan 'Paşa Gönlüm' dizisinde 'Paşa Dede' rolünde oynadı, 'Tatar Ramazan' dizisinde 'Beyefendi' rolünü oynadı. Son olarak Show TV ekranlarında 'İlişki Durumu: Karışık' adlı dizide rol aldı.

CENAZE TÖRENİNE BİR AVUÇ İNSAN KATILDI

Bodrum'da kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren oyuncu, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Sezai Altekin için Bodrum'da cenaze töreni düzenlendi. Törene katılımın az olması dikkat çekti. Gündoğan Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Altekin'in eşi Melek Altekin, kızı Duygu Altekin, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, oyuncu Tarık Papuççuoğlu, yakınları, sevenleri ve sanatçı dostları katıldı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Altekin için helallik alındı. Duaların ardından Altekin'in tabutu sevenlerinin omuzlarında mezarlığa götürülüp, toprağa verildi.

Ünlü oyuncu Sezai Altekin'e büyük ayıp! Cenaze törenine bir avuç insan katıldı

SEZAİ ALTEKİN KİMDİR?

Anne ve babasının desteğiyle kısa sürede başarı gösteren Altekin, ömrünü sanata adadı. Birçok karaktere sesiyle hayat veren Altekin, tiyatro, sinema ve dizi sektörünün de aranan yüzlerinden biri haline geldi.

1966 yılında girdiği Şehir Tiyatroları'nda emekli oluncaya kadar görev yaptı.

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Seksenlerde Gazanfer Özcan ile beraber birçok seslendirme çalışmasında bulunmuştur. Özellikle Barni Moloztaş ve Şirin Baba seslendirmelerinde mimlenmiştir. 2007-2008 sezonunda Bana Bir Picasso Gerek oyunu ile Duru Tiyatro'ya misafir oyuncu olarak katılmıştır. 2014 yılında Kanal D'de yayınlanan "Paşa Gönlüm" dizisinde "Paşa Dede" rolünde oynayan Sezai Altekin Ali Sabuncugil Menajerlik'le çalışmaktadır. Tatar Ramazan dizisinde Beyefendiyi oynamıştır. Son olarak İlişki Durumu: Karışık adlı dizide rol almıştır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
img

Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde şoke oldular
img

Fatih Terim dahil 4 isim için tekrar harekete geçildi
img

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 22 yaşındaydı! 'Sarı serum' bir can daha aldı

Sarı serum bir can daha aldı
İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı

İmamoğlu'nun ifade vereceği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı
Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha

Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha
Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar

Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde şoke oldular
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne bugün kayıt yaptırmayanlara 28 bin lira ceza geliyor

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.