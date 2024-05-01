Üniversite yurdunda infial yaratan görüntü! Ekmekten vida, sulu yemekten kıl ve salyangoz çıktı
Denizli'de üniversite öğrencilerinin kaldığı bir yurtta verilen yemeklere ait görüntüler infial yarattı. Öğrenciler tarafından paylaşılan fotoğraflarda yemeklerin içinden kıl ve kurtların, tabağa koyulan sulu bir yemeğin içindense salyangoz çıktığı görüldü. Bir başka öğrenci tarafından cep telefonuyla çekilen fotoğrafta ise ekmeğin içinden dev bir vida çıktığı görülüyor.
Son dönemde asansör kazaları ve hayatını kaybeden öğrencilerle gündeme gelen KYK yurtlarında bir büyük skandal daha yaşandı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan bir KYK yurdu yemekhanesinde çekilen fotoğraflar sosyal medyada infial yarattı.
Yurtta çıkan yemeklerden yıllardır muzdarip olduklarını ifade eden üniversite öğrencileri cep telefonlarıyla çektikleri fotoğraflar yaşanan skandalı gözler önüne serdi.
Öğrencilerin paylaştığı fotoğraflarda yemekhanede verilen ekmeklerin içinde dev vidaların, sulu yemeklerin içindense kıl, kurt ve salyangozların çıktığı görülüyor.
Ortaya çıkan skandal kamuoyunda büyük infiale neden olurken, resmi makamlardan KYK yurduyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.