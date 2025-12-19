Haberler

Aydın -Üniversiteli Teslime'nin cinayet şüphelisine ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Güncelleme:
Aydın'da üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın başından vurulmuş halde bulunması üzerine erkek arkadaşı Efe Fidan tutuklandı ve 'tasarlayarak, kadına karşı kasten öldürme' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Olayın detayları çelişkili ifadeler ve tanık beyanlarıyla şekillendi.

AYDIN'da üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın (20) zeytinlik alanda başından tabancayla vurulmuş olarak bulunmasıyla ilgili gözaltına alınıp, tutuklanan erkek arkadaşı Efe Fidan (19) hakkında 'tasarlayarak, kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Olay, 6 Ağustos'ta saat 23.30 sıralarında Aydın'ın Efeler ilçesi Kalfaköy yolu mevkisinde meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Teslime Hanedan, zeytinlik alanda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay sırasında yanında bulunan erkek arkadaşı Efe Fidan, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İlk ifadesinde Teslime'yi telefon bul uygulamasıyla bulduğunu ve olay yerine geldiğinde ölü olduğunu öne süren Fidan, mahkemedeki savunmasında ise birlikte intihar etmek için zeytinliğe gittiklerini, kendisinin vazgeçtiğini ancak Teslime'nin "Seni seviyorum" diyerek intihar ettiğini iddia etti.

Soruşturmanın ardından Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Efe Fidan hakkında 'tasarlayarak, kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Aydın 2'nci Ağır ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık Efe Fidan'ın ifadelerinin çelişkili olduğu vurgulanıp, Hanedan ile aralarında ayrılık, tehdit, şiddet, para ve uyuşturucu iddiaları nedeniyle ciddi husumet bulunduğuna dikkat çekildi. Teslime Hanedan'ın ayrılmak istediği, Efe Fidan'ın bunu kabul etmediği, ağır tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği, olaydan bir gün önce de şiddet uyguladığına dair tanık beyanları ve mesaj kayıtlarının dosyada yer aldığı belirtildi. Ayrıca Efe Fidan'ın "Teslime, 'Seni seviyorum' dedikten sonra silahla kendi başına ateş etti" ifadesinin aksine son günlerde olan yazışmalarda ağır hakaret ve tehditler bulunduğu da iddianameye girdi.

BİTİŞİK DEĞİL, YAKIN ATIŞ İLE VURULMUŞ

İddianamede ayrıca, Teslime Hanedan'ın intihar ettiğine dair herhangi bir delil bulunmadığı, atış artığına rastlanmadığı, atışın 'bitişik' değil, 'yakın atış' olduğunun tespit edildiğine dikkat çekildi. Silahın temini ve olay yerindeki kamera görüntülerinin Efe Fidan'ın beyanlarında bulunan "Teslime'nin de tabancayı aldığı sırada yanında olduğu ve hatta tabancayı belinde yoklayıp sonrasında çantasına koyduğu" ifadesini kamera kayıtlarının doğrulamadığı kaydedildi. Şüphelinin olay öncesi ve sonrası konuşmalarında öldürmeye yönelik tehditler içeren ifadeler kullandığı da deliller arasında gösterildi.

TESLİME'Yİ ELİNDEN YARALAYP, BOĞAZINI SIKMIŞ

Efe Fidan'ın olaydan 1 gün önce evde Abdülkadir Ç. ve diğer 2 erkekle uyuşturucu kullandığını öğrendiği Hanedan ve beraberindekilerin dışarı çıkmasının ardından arabayla kovalayıp, önlerini kestiği de iddianamede yer buldu. Fidan'ın önlerini kestiği Abdülkadir Ç.'yi darp ettiği, Teslime'nin kapıyı kilitlemesi nedeniyle onu darp edemediği belirtildi. Fidan'ın olaydan sonra Teslime Hanedan ve Elif Sıla A. ile evde görüştüğü ve burada Hanedan'ı elinden yaralayıp, boğazını sıktığına dosyada yer verildi.

Ayrıca iddianamede, Fidan'ın olay öncesi verdiği 16 bin TL'yi geri istediği Hanedan'ı parayı harcadığını söylemesi üzerine annesini aramakla tehdit ettiği de belirtildi. Bunun üzerine Hanedan'ın babasını arayıp, "Oğlunuz uyuşturucu satıyor ve kullanıyor' diyeceğini söylemesi üzerine Fidan'ın ölümle tehdit ettiğine de iddianamede dikkat çekildi.

Ayrıca Teslime Hanedan ile Efe Fidan'ın telefon yazışması da iddianameye girdi. Telefon konuşma kayıtlarında Hanedan'ın uyuşturucudan kurtulmak istediği ancak Fidan'ın devam ettirdiği ve bırakmasını engellediği ifade edildi.

Tüm bu hususları birlikte değerlendirdiğinde Fidan'ın, Hanedan'ı önceden planlayarak, olay yerine götürüp intihar süsü vererek başından silahla vurmak suretiyle öldürdüğü kanaatine varıldığı da iddianamede belirtildi.

Efe Fidan'ın yargılamasına 12 Mart 2026 tarihinde başlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mehmet Akif Ersoy, eski eşini de yaktı
title