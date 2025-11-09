'UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi' ünvanlı davul ustası Adem Göçer, toprağa verildi

KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Türk halk müziği kültürünün önemli isimlerinden, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi' ödüllü davul ustası Adem Göçer, (67) son yolculuğuna uğurlandı.

Türk halk müziğinin önemli isimlerinden davul ustası Adem Göçer, yaklaşık 3 ay önce geçirdiği rahatsızlık sonucu Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Göçer'e burada kolon kanseri teşhisi konuldu. Kırşehir'deki tedavisinin ardından İzmir'de özel bir hastaneye sevk edilen davul ustası Göçer, kanser tedavisini bir süre daha burada sürdürdü. Yakınları tarafından Kırşehir'in Kaman ilçesine getirilen Göçer, dün akşam saatlerinde evinde hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Davul Ustası Adem Göçer'in cenazesi Kaman ilçesi Kaman Çarşı Camii'ne getirildi. Cenazeye Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, Göçer'in ailesi, abdallık geleneğinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Göçer, burada kılınan namazın ardından Cuma Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'BİR EFSANEYDİ'

Adem Göçer'in kardeşi Özdemir Göçer, "Kardeşimi, ağabeyimi kaybettik. Büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Babamızdı, ağabeyimizdi. Bir efsaneydi. Allah rahmet eylesin. Tedavi gördüğü hastane yetkililerinden, Sayın Valimizden Allah razı olsun. Hastane süreci oldu. Ondan sonra eve getirdik. Evde de vefat etti. Söylenecek bir söz yok" dedi.

'ÇINARIMIZI KAYBETTİK'

Adem Göçer'in yeğeni Mert Göçer ise "Babamızı kaybettik, çınarımızı kaybettik. Büyük değerimizi kaybettik. Allah razı olsun gelenlere. Çok kişi aradı, ayrı ayrı mesaj attılar. Hepinizden Allah razı olsun. Babama emeği geçen herkese, özellikle hastane yetkililerine bütün hocalarıma, bu gelen dostlara, babamın bütün dostlarına, hepsini ayrı ayrı ailem, kendi namıma saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

'ARKADAŞIMI KAYBETTİM'

Adem Göçer'in oğlu Cesur Göçer de "Babamı kaybettim. Çok büyük bir acı. Ben arkadaşımı kaybettim. Bir tek babam değildi. Benim hayat arkadaşımdı. Allah'ım rahmet eylesin. Hastanede 10 gün yattı. Kendi isteğiydi. Son zamanlarda hastalığından dolayı ilerlemeye gitti. Elden bir şey gelmiyordu. İlaçlar pek şey yapmadı. Son zamanlardı. İlgilenen doktorlara hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah bin kere razı olsun. Babam bana, 'oğlum evime götür' dedi. Ben ilaçlardan dolayı bekliyordum. 'Tamam babam' dedim. Aldım geldim. Son dakikasında akşamdı. Saat 20.00'da babamı kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Bir benim babam değildi. Kaman'ın olsun, Kırşehir'in olsun, bütün herkesin Adem Göçer'iydi. Adem babasıydı" ifadelerini kullandı.

Davul ustası Göçer, 2020 yılında layık görüldüğü 'Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı. Neşet Ertaş'tan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülüne layık görülen Adem Göçer, düğün ve etkinliklerde sanatını icra ediyordu.