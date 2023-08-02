Umut Vakfı: Türkiye'de 4 milyon ruhsatlı; bunun 9 katı kadar da ruhsatsız silah var

Serkan KÖYMEN / UMUT Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayhan Akcan, vakfın oluşturduğu bireysel silahlanma istatistiklerini paylaştı. Akcan, " Türkiye'de yaklaşık 4 milyon ruhsatlı silah var. Bunun 9 katı da maalesef ruhsatsız dediğimiz, kaçak dediğimiz silah mevcut. Toplam 36 milyona yakın silah olduğu düşünülüyor. Asayiş veya silah şiddeti dediğimiz, silahla ilgili suçlarda da artış var. Hergün maalesef en az 10 vatandaşımız ölüyor, 20 vatandaşımız yaralanıyor. 10 yıl önce cinayet vakalarında yüzde 50 silah kullanılırken, şu anda yüzde 85'inde silah kullanılıyor" dedi.

Bireysel silahlanma karşıtı Sivil Toplum Kuruluşu Umut Vakfı'nın Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayhan Akcan kamuoyunun gündemindeki bireysel silahlanma ve şiddet suçları konusunda uyarılarda bulundu. Umut Vakfı 2023 yılına ait mevcut istatistiki verileri paylaştı.

"2023 YILINDA, 211 GÜNDE TOPLAM BİN 938 VAKA VAR"

"SİLAH EDİNİM SAYISI HER YIL YÜZDE 3.5 ARTIYOR"

"İHBAR HATTI YAPILSIN, KAMU SPOTU ÇEKİLSİN"

"SİLAHINIZ VARSA ÖLDÜRÜLME OLASILIĞINIZ 5 KAT YÜKSEK"

"YÜZDE 50'SİNDE KİŞİLİK BOZUKLUĞU, ÜÇTE BİRİNDE ÖFKE PROBLEMİ VAR"

"BU KONUDA CİDDİ DÜZENLEME YAPMAK LAZIM"