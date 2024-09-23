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Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı: 1 kadın polis şehit oldu, biri polis 2 kişi yaralandı

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Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı nedeniyle yakalanan bir şüpheli, yaşanan arbede sırasında silahla ateş ederek 27 yaşındaki kadın polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etti. Olayda ayrıca bir diğer polis memuru ve şüphelinin annesi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ümraniye'de, motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüphelinin, yaşanan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu bir polis memuru şehit olurken, biri polis iki kişi yaralandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı: Bir polis şehit oldu, biri polis 2 kişi yaralandı

POLİS MEMURLARIYLA ARBEDE YAŞANDI

Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan 26 suç kaydı bulunan Y.E.Ç'nin (19), Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alınmaya çalışıldığı esnada görevli memurlarla arasında arbede yaşandı. Şüpheli, görevli memurun silahını alarak polislere ve çevredekilere ateş ederken, kadın polis memuru Şeyda Yılmaz (27) da karşılık verdi.

Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı: Bir polis şehit oldu, biri polis 2 kişi yaralandı

KURTARILAMAYARAK ŞEHİT OLDU

Olayda, Yılmaz ve polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. (43) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken kadın polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı polis K.H.S. ile P.G'nin hastanedeki tedavilerinin sürüyor. Polis ekiplerinin çalışmasında zanlı Y.E.Ç. de yaralı şekilde gözaltına alındı.

Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı: Bir polis şehit oldu, biri polis 2 kişi yaralandı

Açıklamada, şüpheli hakkında "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tahkikat işlemlerine başlandığı belirtilerek, "Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve kahraman emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı: Bir polis şehit oldu, biri polis 2 kişi yaralandı

OLAY ANI KAMERADA

Saldırı anı ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde polisin şüpheliyi etkisiz hale getirmeye çalıştığı görülürken, bu sırada şüphelinin polisin silahını alarak ateş açtığı ve polisin de anında karşılık verdiği anlar yer aldı. Şüpheli ateş açarak kaçarken, yaralanan polisin yanına ise diğer arkadaşları koşarak geldi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı: 1 kadın polis şehit oldu, biri polis 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel

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