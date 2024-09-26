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Ümraniye'de kadın polisi şehit eden caniye Casperlar çetesi sahip çıktı

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Ümraniye'de 27 yaşındaki kadın polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti'ye "Casperlar" isimli çete sahip çıktı. Geçtiğimiz günlerde Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne düzenlenen silahlı saldırıyı kendilerinin gerçekleştirdiğini duyuran çete, çöp poşeti giydirilerek kötü muamele yapıldığını iddia ettikleri Geçti'nin avukatlık ve cezaevindeki bakımlarını karşılayacaklarını belirtti.

Casperlar adı verilen bir çete sosyal medya hesaplarından açıklama yayınlayarak 27 yaşındaki polis Şeyda Yılmaz?'ı Ümraniye?'de şehit eden 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti?'ye sahip çıktı. "Sizde memur Casperlarda kardeş bitmez" paylaşımı yapan çete devleti küstah ifadelerle hedef aldı.

POLİS KATİLİNE SAHİP ÇIKTILAR

Skandal sözlerle tehditler savuran çete, Yunus Emre Geçti'ye hapiste bakımlarını üstleneceklerini belirterek "kötü muamele" sebebiyle polislerden de şikayetçi olacaklarını bildirdi. Bahçelievler Devlet Hastanesine yapılan saldırıdaki motorları da Yunus Emre Geçti'nin temin ettiği ortaya çıktı.

Ümraniye'de kadın polisi şehit eden caniye Casperlar çetesi sahip çıktı

HASTANE SALDIRISINI DA BU ÇETE GERÇEKLEŞTİRMİŞ

Bahçelievler'de, 31 Ağustos 02.50 sıralarında, Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin acil servisine motosikletle yapılan saldırının altından Daltonlar - Casperlar çete hesaplaşması çıkmıştı. Bu olaydan birkaç gün önce Bahçelievler'de Daltonlar çetesine üye 3 kişiye saldırı düzenlenmişti. Bunun daha öncesinde ise Casperlar çetesine saldırı yapıldığı iki çetenin hesaplaşmayı sürdürdüğü öne sürülmüştü. Casperlar çetesi bu açıklamasında Yunus Emre Geçti'nin hastane saldırısında motosikletleri temin eden kişi olduğunu açıkladı.

Ümraniye'de kadın polisi şehit eden caniye Casperlar çetesi sahip çıktı

"POLİSLERİ ŞİKAYET EDECEĞİZ"

Ayrıca çete Geçti'nin çöp poşeti giydirilerek kötü muamele gördüğünü öne sürerek "Biz Yunus Emre Geçti'nin avukatlık ve cezaevindeki bakımlarını karşılarız, kimseye ihtiyacımız yok. Ayrıca İnsan Hakları Mahkemesinde kötü muamele yapan polisleri şikayet edeceğimizi herkesin bilmesini isteriz" dedi.

Ümraniye'de kadın polisi şehit eden caniye Casperlar çetesi sahip çıktı

"ANNESİ ÇIKIP SAÇMA SAPAN AÇIKLAMA YAPMIŞ"

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kamuoyuna duyuru... Bildiğiniz üzere bir savaşın içindeyiz ve intikamımız için geçtiğimiz haftalarda Bahçelievler Devlet Hastanesine istemeden de olsa bir saldırı yapmak zorunda kaldık, asker ve polis yaralandı. Hastane saldırısında motoru temin eden kişi "Yunus Emre Geçti" kardeşimizdi. Karakolda bunu öğrenen polisler kendisine eziyet ve zulüm etmeye çalıştılar. Emre kardeşimiz de karakoldan firar ederek bir polise hakkını vermiştir. Bütün alem bizi kardeşlerimize sahip çıkmamızdan tanır. Yunus Emre'nin silahşör olduğunu da herkes bilir. Annesi çıkıp aslan oğlu hakkında saçma sapan açıklama yapmış. Biz Yunus Emre Geçti'nin avukatlık ve cezaevindeki bakımlarını karşılarız, kimseye ihtiyacımız yok. Ayrıca İnsan Hakları Mahkemesinde kötü muamele yapan polisleri şikayet edeceğimizi herkesin bilmesini isteriz."

Ümraniye'de kadın polisi şehit eden caniye Casperlar çetesi sahip çıktı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Bahçelievler Devlet Hastanesi Bahçelievler Ümraniye Hastane Güncel Memur Polis Polis

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