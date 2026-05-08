Ümraniye'de 2 Özbek kadını öldüren şüphelilere ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

ÜMRANİYE'de Özbekistan uyruklu Sayyora Ergashaliyeva ve Durdona Khakimova'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklu şüpheliler Dilshod Turdimurotov (31) ve Gofurjon Kamalkhodjaev (29) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Özbekistan'dan 28 Aralık'ta Türkiye'ye gelen Ergashalieva Sayyora (32)'dan 23 Ocak'tan beri ailesi haber alamadı. İhbar sonucu araştırmalarda, Sayyora'nın en son Özbekistanlı Durdona Khakımova'nın parçalanarak öldürüldüğü evde kaldığı belirlendi. Ekipler kamera görüntülerini inceleyerek yaptığı çalışmada, 23 Ocak'ta eve giren Sayyora'nın arkasından Khakımova'nın katilleri Dilshod Turdimurotov ve Gofurjon Kamalkhodjaev'in de girdiğini belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde 24 Ocak'ta şüphelilerin evden defalarca siyah çöp torbalarıyla çıkış yaptıklarını, ardından beyaz renkli bir valizle adresten ayrıldıkları tespit edildi. Şüphelilerin ticari taksiyle Fatih'e geldikleri, valizdeki parçaları bir çöp konteynerine bıraktıktan sonra yaya olarak Yenikapı Marmaray İstasyonu'na gittikleri anlaşıldı.Soruşturma kapsamında Durdona Khakımova cinayeti nedeniyle tutuklu bulunan Dilshod Turdimurotov ve Gofurjon Kamalkhodjaev ile yapılan görüşmelerde, Ergashalieva Sayyora'nın da 23 Ocak'ta aynı evde kesici aletle öldürüldüğü, cesedinin ise parçalanarak İstanbul'da farklı ilçelerin çöp konteynerlerine bırakıldığı ortaya çıktı.

'KONUYU NAMUS MESELESİ OLARAK GÖRDÜK

Şüpheli Gofurjon Kamalkhodjaev ifadesinde, "23 Ocak günü öğleden sonra Dilshod ile Aksaray da buluştuk. Akşam saat 21.00'a kadar beraberdik. Durdane ve Sayyora'nın ikisinide öldürme planı yaptık. Konuyu namus meselesi olarak gördük. Benim ailemi Sayyora, Dilshod'un ailesini ise Durdona perişan etmişti. O gece Durdona ve Sayyora'yı eve getirmek istedik. Ama ısrarlarımıza rağmen Durdona eve gelmek istemedi. O gece Dilshod ile birlikte Yenikapı'dan metroya binerek Ümraniye'ye gittik. Ümraniye'de kaldığımız eve giderken Kurbanali ile görüştük, Kurbanali evin bir odasına bir başka kiracı koyacağını söyledi. Ben de kendisine kiracı alma o odanın da parasını ben vereyim dedim. Ama kendisi kabul etmedi. Biz Kurbanali ile görüşürken Dilshod bizden 30-40 metre ilerideydi. Kurbanali bana odayı kiraya verdiği kadını getireceğini, söz verdiğini mutlaka getireceğini söyledi. Kurbanali kadını almaya gitti, biz de Dilshod ile birlikte kaldığımız eve gittik. Anahtarıyla açarak eve girdik. İçeride sadece Sayyora vardı. Ondan başka da kimse yoktu. Eve girer girmez Sayyora'ya 'sen benim anneme neden küfrettin ?' dedim. 'Ben öyle bir şey demedim' deyince bende onun ağzına vurdum. Sayyora bağırıp çağırmaya başladı. Zaten biz Dilshod ile öldürme planını yapmıştık. Ben de o sırada annemi aradım. Ama annem açmadı. Telefonu açmayınca sesler yükselmeye başladı. Dilshod'a işaret ettim. Zaten plan yapmıştık, bu olaylar yaşanırken benim odamdaydık, ben Dilshod'a işaret ettikten sonra Dilshod bıçağı 4 ya da 5 kere Sayyora'nın kalbine vurdu. Sayyora yatağa düştü ve bir dakika içerisinde can verdi" dedi.

'SAYYORA'NIN CESEDİNİ POŞETLEYİP DIŞARI ÇIKARIP ATMAYI DÜŞÜNDÜK'

Kamalkhodjaev, "Daha sonra yerdeki halıyı kaldırıp, siyah renkli çöp poşeti açtık. Yatakta bulunan Sayyora'yı çarşafla birlikte alarak yere serdiğimiz poşetin üzerine koyduk. Uzunca bir süre Dilshod ile oturduk düşündük, ne yapacağımıza karar vermeye çalıştık. Biz düşündüğümüz sırada Kurbanali ile bir kadın eve geldiler. Kapıyı kendilerine ben açtım. Kurbanali, Dilshod'ın evde olduğunu bilmiyordu. Kurbanali, Dilshod'u ve yerde cesedi bulunan Sayyora'yı görmedi, kendi odasına girdi. Yanındaki kadın ise köşedeki boş odaya geçti. Aradan 5 dakika geçtikten sonra Kurbanali odasından çıkıp kadının geçtiği odaya geçti. Biz onların uyumasını seslerinin kesilmesini bekledik. Dilshod ile Sayyora'nın cesedini bırakıp gidecektik. Biz çıkıp gideriz, evdeki o yabancı kadın cesedi görür diye gitmedik ve Sayyora'nın cesedini parçalara ayırmaya ve poşetleyip dışarı çıkarıp atmayı düşündük. Dilshod, Sayyora'nın cesedini parçalara ayırmaya başladı. 4 ayrı çöp poşetiyle evden çıktık ve evin yakınlarındaki cöp konteynerine bu poşetleri attık. Bavul ya da çanta aramaya çıktık ama bulamadık. Sonra eve döndük, yarım saat oturduktan sonra tekrar bavul aramaya çıktık. Yine elimize alabileceğimiz kadar küçük 3 poşet alıp evden çıkardık ve yakınlardaki çöpe attık. Daha sonra bir mağazadan bavuk aldık ve eve geri geldik. Evde sadece Sayyora'nın gövdesi kalmıştı, onu bavula yerleştirdik. Evin tamamını temizledikten sonra geri çıktık. Evin yakınlarından geçen bir taksiyi durdurup Laleli taraflarına gittik. Taksiden indikten sonra Aksaray taraflarında gördüğümüz bir çöp konteynerine Sayyora'nın geri kalan gövesini atıp bavulu yeniden yanımıza aldık. Sayyora'nın telefonunu cesetle birlikte atmamıştık, evde bıraktık, evdeyken Sayyora'nın telefonundan mesajla sanki Sayyoraymış gibi Durdona'ya mesaj attım. Mesajda 'Gafurjan'dan çok bıktım, ayrılmak istiyorum, Özbekistan'a gidicem' diye mesaj attım. Aksaray'da lokanta da yemek yerken de Durdona'yı kendi telefonumdan aradım, tam uyanmamıştı, Durdona'ya 'yanımıza gel, Sayyora'nın çoluğuna çocuğuna birşeyler alacaz, sonra da onu yolcu edicez' dedik, bu sebeple de bavulu yanımızda taşıyorduk. Durdona bir saat sonra Yenikapı'da buluşalım dedi. Gelmesini beklerken Laleli tarafına gittik ve ben kendi telefonumu sattım. Dilshod'a 10 bin lira para verdim, daha sonra Dilshod ile ayrıldık" dedi.

'GOFURJON'LA TİCARET YAPMAK MAKSATLI TANIŞMIŞTIK'

Şüpheli Dilshod Turdimurotov ise ifadesinde, "Ben geldiğimde Durdona İstanbuldaydı. Durdona ile beraber yaşamak için İstanbul'a geldim. Gofurjon Kamalkhodjaev ile sanal medyadan Özbeklerin bulunduğu kanalda tanıştım. Gofurjon'la beraber ticaret yapmak maksatlı tanışmıştık. Kendisiyle parfüm ve kıyafet ticareti yaptık. Ben Gofurjon'un getirmiş olduğu kıyafetleri kar payı koyarak satıyordum. Bu kişilerle görüştükten 3-4 gün sonra yine Aksaray'da buluştuk. Bu sefer yanımda 1 yıldır tanımış olduğum imam nikahlı eşim Durdona ile gittim. Bu buluşmadan yine 3-4 gün sonra Gofurjon ile Sayyaro bizi Özbek Pilavı yapmak üzere Gofurjon'un evine davet ettiler. Bu şekilde kendileri ile bir samimiyetimiz oluştu" dedi.

'ODAYA GİRDİĞİMDE SAYYORA YATAĞIN ÜSTÜNDE KANLAR İÇİNDEYDİ'

Turdimotorov, "23 Ocak günü Aksaray Kumkapı tarafinda Gofurjon ile akşam saatlerine kadar gezdik. Sadece ikimiz gezdik. Yanımızda başka kişi yoktu. Yenikapı'dan metro ile Ümraniye'ye gittik. Daha sonra Gofurjon bana 'Sen burada bekle, eve başka birisini getirdiğimi düşünmesin, ben Kurbanali ile görüşüp döneceğim' dedi. Kurbanali Ümraniye'de kasap dükkanında çalışıyor. Gofurjon, Kurbanali ile görüştükten 15-20 dakika sonra yanıma geldi. Buradan yürüyerek Gofurjon'un kaldığı eve gittik. Tam saatini hatırlamıyorum ama akşam 20.00-21.00 saatleri arasındaydı. Eve gittiğimizde kapıyı Sayyora açtı. Evde Sayyora'dan başka kimse yoktu. Daha sonra ben, Gofurjon ve Sayyora mutfakta çay içtik. Sonra Gofurjon ve Sayyora kaldıkları odaya geçtiler. Bu oda daire kapısından girildiğinde sağ tarafta karşıda bir odadır. Mutfakta bulunduğum esnada Gofurjon ile Sayyora arasında bağrışma seslerini duydum. Yaklaşık yarım saat sonra Gofurjon beni odaya çağırdı. Odaya girdiğimde Sayyora yatağın üstünde kanlar içindeydi, Gofurjon'un da elinde bıçak vardı" dedi.

'SAYYORA'NIN GÖVDESİNİ SİYAH POŞETLERE KOYDUK'

Turdimurotov, "Sayyora'nın üzerinde elbiseleri olduğu için neresinde bıçak yarası olduğunu görmedim ancak boynunda bıçak yarası vardı. Bu yaranın boynun hangi tarafında olduğunu tam hatırlamıyorum. Daha sonra çarşafıyla birlikte Sayyora'yı yere yatırdık. Yerde halı yoktu, bizde yere herhangi bir şey sermedik. Akşam eve girmeden önce Gofurjon bana 5 tane yarısı kırmızı, yarısı beyaz olan haplardan verdi. Ben bu hapların ne olduğunu bilmiyorum. Sayyora'yı yataktan yere çarşafıyla birlikte indirdikten sonra benim uykum geldi, oda içerisinde köşedeki divanda uyuyakalmışım. Sabah 09.00-10.00 saatleri arasında uyanıp kendime geldiğimde oda içerisinde 4-5'den fazla siyah çöp poşeti vardı. Ben bu poşetlerin içerisini açıp baktığımda bir poşetin içinde Sayyora'nın sadece gövdesi bulunuyordu. Diğer poşetlerde de Sayyora'nın başka başka parçaları vardı ve bu poşetler kanlı olduğundan vücudunun hangi parçası olduğuna tam dikkat etmedim. Olay akşamında ben ve Gofurjon eve geldikten sonra bizden sonra eve kimsenin gelip gelmediğini bilmiyorum. Sabah bana Gofurjon, Kurbanali'nin yanında bir kadın ile eve geldiğini söyledi. Sabah kalktığımda da ben Kurbanali ve yanındakini de görmedim. Sabah uyandıktan sonra ben ve Gofurjon kanlı çarşafı ve bezleri poşetlere koyarak beraber evin yanında bulunan çöpe attık. Bunları çöpe attıktan sonra Gofurjon giderek krem rengi bir valiz alarak eve geldi. Sayyora'nın gövdesinin bulunduğu kısmı çarşafa sarıp siyah poşetlere koyup bavulun içine yerleştirdik. Daha sonra kapı önüne çıkarak oradan durdurduğumuz bir taksiye bindik" dedi.

'GOFURJON'A CESEDİN TAŞINMASI İÇİN NEDEN YARDIMCI OLDUĞUMU BİLMİYORUM'

Turdimurotov, "Sayyora'nın ölümünden yaklaşık 10-12 gün kadar önce kadar Gofurjon bana Sayyora ile birlikte yaşlı bir adamla evlenmiş olan genç bir kızın evine gittiklerini, daha sonradan Sayyora'nın buradaki genç kıza 'bana da böyle yaşlı zengin bir adam bul evleneyim' dediğini Durdona'dan duyduğunu ve Sayyora'nın kendi ailesini perişan ettiğini, Sayyora'nın kendi annesine küfür ettiğini, Sayyora'yı öldüreceğini söylediğini, ben de 'böyle bir şey yap, Özbekistan'a ailenin annenin babanın yanına dön, onların hayır duasını al' dedim. Ayrıca Sayyora Gofurjon'dan sürekli para isterdi. Sıkça tartışırlardı. Ancak ne için tartıştıklarını bilmiyorum. Gofurjon'un Sayyora'yı neden öldürdüğünü de bilmiyorum. Ben Kurbonali'yi o gece görmedim. Uyuşturucu maddenin etkisindeydim. Sabah uyandığımda cesetler parçalanmış haldeydi. Ben Kurbonali'nin cesedi kesip kesmediğini bilmiyorum. Gofurjon sabaha kadar tek başına parçalamış olabilir. Özbekistan halkının yüzde 90'ı küçüklükten beri kasaplık işi ile uğraşır ve kesimle ilgili bilgileri de vardır. Ben kesinlikle Sayyora'yı öldürmedim. Cesedini parçalara ayırmadım. İşlenen cinayetten korktuğum ve o anda beynim çalışmadığı için ihbarda bulunamadım. Şok halindeydim Gofurjon'a cesedin taşınması için neden yardımcı olduğumu bilmiyorum" dedi.

ŞÜPHELİLERE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Savcılık, iki şüpheli hakkında 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 'Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianamenin kabul edilmesi halinde şüpheliler İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

