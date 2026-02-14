Ümit Özdağ: "Ülkemiz Kara Para ile Birlikte Kara Para Sahiplerini de Ağırlayan, Onlara Vatandaşlık Veren Bir Ülke Haline Geldi"

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Ülkemiz ne yazık ki kara para ile birlikte kara para sahiplerini de ağırlayan, onlara vatandaşlık veren bir ülke haline geldi. Interpol tarafından aranan mafya liderlerinin Türkiye'de vatandaşlık alıp aynı rezidansta İstanbul'da komşu olduğuna şahit oluyoruz. Akdeniz ve Ege kıyılarında turizm ve inşaat sektöründe yabancı kartellerin, mafya unsurlarının iş yapmaya, burada sermaye aklamaya başladığı görülüyor. Türkiye, bu saldırıya karşı devlet yapısını, bürokrasisini, siyasetini ama hepsinden de önemli değerli Türk gençliğini etkin önlemler alarak korumak zorundadır" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin düzenlediği "Tertemiz Türkiye Projesi Çalıştayı"na açılışında konuştu. Özdağ, 26 Ağustos 2021'de gerçekleştirilen kuruluş toplantısına atıfta bulunarak, " Zafer Partisi'nin kuruluş toplantısında 26 Ağustos 2021'de partimizin kuruluş bildirgesini açıklarken annelere, babalara bir söz verdik" dedi. Özdağ, "Çocuklarının sokakları, caddeleri, meydanları, okulları güvenli bir Türkiye'de büyüyeceklerine, sokaklarda çetelerin değil devletin hakim olacağına söz verdik" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında organize suç, uyuşturucu ve sanal kumar tehdidine dikkati çeken Özdağ, "Ülkemize yönelik organize suç, uyuşturucu ve sanal kumar tehdidinin artık bir milli güvenlik tehdidi olarak değerlendirilmesi gerektiğini. Alınacak ağır ve etkili önlemler neticesinde Türkiye'de devam eden organize suçun kartelleşmesi süreci durdurulacak, uyuşturucuyla etkili bir mücadele yapılarak Türk gençliği uyuşturucunun pençesinden alınacak ve müptela olan gençler anne ve babalarına sağlıklı bireyler olarak geri verilecektir" dediğini hatırlattı.

Partinin göç politikalarına değinen Özdağ, "O günden bu yana Zafer Partisi olarak ülkemize yönelik bir demografik işgal şeklinde devam eden göçlerin durdurulması ve geriye döndürülmesi konusunda Anadolu Kalesi projesini büyük bir etkinlikle gündeme getirdik. Anadolu Kalesi'nin de arasında sağlam bir bağ olan Tertemiz Türkiye projesinin de altyapısını oluşturduk ve gündeme yavaş yavaş değişik vesilelerle getirdik" diye konuştu.

Zafer Partisi'nin kaynaklarını belirli alanlara yoğunlaştırdığını kaydeden Özdağ, "Zafer Partisi gibi çok boyutlu bir mücadele içerisinde olan bir siyasi partinin sahip olduğu kaynakları belirli noktalara teksif ederek kamuoyu bilincini oluşturması gerekiyor" dedi. Özdağ, önceliği "demokratik bir işgal" olarak nitelediği sürece karşı "Anadolu Kalesi projesinin Türk halkına anlatılmasına" verdiklerini söyledi.

Özdağ, "Artık bütün Türk halkı demokratik işgalin durdurulması, geri çevrilmesi ve sığınmacı ve kaçakların vatanlarına dönmesi konusunda Zafer Partisi'nin politikalarını biliyor ve bu politikaları destekliyor" dedi. İktidarın ve muhalefetin göç politikilarına yöneli değerlendirmelerde bulunan Özdağ, "Biz bu politikayı gündeme getirdiğimiz zaman iktidarla aynı çizgide olan, Göç ve Entegrasyon Bakanlığı kurarak sığınmacılara vatandaşlık vereceğini söyleyen ana muhalefet partisi CHP'de bile bu pozisyon değişti. İktidar da 'Biz de sığınmacıları yollayacağız' demek noktasına gelmişti. Bu hiç şüphesiz Zafer Partisi'nin verdiği mücadele sayesinde oldu" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de yılda 200 milyar dolar bir kara para varlığından bahsediliyor"

"Tertemiz Türkiye Projesi" kapsamında organize suç, uyuşturucu ve sanal kumara karşı "büyük bir mücadele, hukuki bir reform ve idari bir yeniden yapılanma" hedeflediklerini dile getiren Özdağ, "Sağlık alanında yeni bir yaklaşımı temsil ederek çalışmaya başlayınca yine iktidar ve diğer siyasi partilerin bu konuya alaka göstermeye başladıklarını memnuniyetle görüyoruzç Tertemiz Türkiye projesiyle Türk halkının ama aynı zamanda siyasi partilerin, iktidar dahil bu konuya eğilmesini, dikkatini çekmesini daha ilk adımlarımızı atarken başarmış görünüyoruz" diye belirtti."

Organize suçla ilgili veriler paylaşan Özdağ, "Organize suçta ne yazık ki Avrupa'da birinci, dünyada 14'üncü sıradayız. Türkiye'de organize suç örgütleri Meksika'da, Venezuela'da olduğu gibi kartelleşmeye doğru gidiyorlar" ifadelerini kullandı. Ümit Özdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'de yılda 200 milyar dolar bir kara para varlığından bahsediliyor. Bu siyaseti, bürokrasiyi kirletecek ölçüde büyük bir para ve bu şekliyle bir milli güvenlik tehdidi. Ülkemiz ne yazık ki kara para ile birlikte kara para sahiplerini de ağırlayan, onlara vatandaşlık veren bir ülke haline geldi. Interpol tarafından aranan mafya liderlerinin Türkiye'de vatandaşlık alıp aynı rezidansta İstanbul'da komşu olduğuna şahit oluyoruz."

Akdeniz ve Ege kıyılarında turizm ve inşaat sektöründe yabancı kartellerin, mafya unsurlarının iş yapmaya, burada sermaye aklamaya başladığı görülüyor. Özetle çok ağır bir tehditle karşı karşıyayız. Bu sürecin böyle devam etmesi mümkün değil, kabul edilemez. Türkiye, bu saldırıya bir anlamda Çin'in Afyon Savaşları'yla yaşadığı saldırıya benzer saldırıya karşı devlet yapısını, bürokrasisini, siyasetini ama hepsinden de önemli değerli Türk gençliğini etkin önlemler alarak korumak zorundadır."