Ümit Özdağ'ın Hatay'da konvoyu durduruldu, kente girişine izin verilmedi (3) - Haberler

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Ümit Özdağ'ın Hatay'da konvoyu durduruldu, kente girişine izin verilmedi (3)

Demirören Haber Ajansı - İzzet Nazlı - Güncel
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VALİLİKTEN AÇIKLAMAHatay Valiliği, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın konvoyunun durdurulmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın konvoyunun durdurulmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hatay sınırına mayın döşeyeceğini iki gündür ilan eden, yabancı düşmanlığı ile her kesimden insanın bir arada yaşadığı, kardeşliğin ve hoşgörünün sembolü kadim şehir Hatay'ımızın sosyal dinamiklerine mayın döşeyeceğini söyleyerek, kışkırtıcı bir üslupla ilimize gelen tüm grup ve kişilerin telafisi mümkün olmayan olaylara sebebiyet verilmemesi adına kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde kamu düzeninin ve asayişin sağlanabilmesi, huzurun temin edilebilmesi amacıyla valiliğimizce gerekli önlemler alınmıştır" denildi. İzzet NAZLI/ HATAY,


Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Güncel

Zafer Partisi Ümit Özdağ Hatay Güncel Haberler

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