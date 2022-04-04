Ümit Özdağ gündeme getirmişti, Kocaeli Büyükşehir'den 'Arapça yazılarla' ilgili açıklama: Yazılım hatası

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım çok konuşuldu. Söz konusu paylaşımda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerde ve tramvaya Arapça durak isimleri eklendiği görüldü.

"YAZILIM HATASI KAYNAKLI"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çok konuşulan olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Belediye, Arapça ifadelerin "yazılım hatası" olduğunu belirtti.

"TÜRKÇE'DEN BAŞKA BİR METİN KULLANILMAMAKTADIR"

Belediyenin açıklamasında şöyle denildi: "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Otobüs bilgilendirme ekran yazılımı, dünyadaki birçok ülkede ve bir çok dilde faaliyetlerini sürdüren Kentkart A.Ş tarafından yapılmaktadır. Bilgilendirme ekranlarının yazılım özelliklerinde, uluslararası birçok dilde seçenek bulunmaktadır. Ancak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hiçbir şekilde, Türkçe'nin dışında başka bir dilde bilgilendirme metni kullanmamaktadır.

"HATANIN GİDERİLMESİ KONUSUNDA HEMEN HAREKETE GEÇİLMİŞTİR"

Her araç için ayrı yazılım bilgilendirme ekranları bulunmakta ve sistem ekranları birbirinden bağımsız çalışmaktadır. Kocaeli genelinde hizmet veren 457 Ulaşımpark aracında yapılan kontroller sonucunda, 4 araç ekranında farklı dillerde bilgilendirme metninin yer aldığı tespit edilmiştir. Arapça, İngilizce ve Fransızca gibi dillerin seçilmemesine rağmen yazılım hatası olarak, kendiliğinden ekrana yansıdığı görülmüştür.

Sosyal medya paylaşımlarında yer alan fotoğraflara dikkatli bakıldığında, Arapça kelimelerin yanı sıra "14 dakika" yerine, İngilizce "14 mins" in de yazıldığı görülmektedir. Tespit sonrası Kentkart'la görüşmeler hemen yapılarak, hatanın giderilmesi yönünde çalışmalara başlanılmıştır."

İşte tartışma yaratan o yazılar: