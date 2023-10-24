İsrail'den Gazze'nin yakıt ihtiyacına görüntülü yanıt: Gidin Hamas'tan isteyin

İsrail ordusu, uluslararası toplumdan gelen çağrılara rağmen Gazze'ye yakıt girişine izin vermeyeceğini yineledi. Ayrıca Gazze'de yakıt deposu olduğunu iddia ettiği bir bölgenin uydu fotoğrafını paylaşan İsrail Savunma Bakanlığı, "Bu yakıt depoları Gazze'nin içinde. 500.000 litreden fazla yakıt içerirler. Hamas'a biraz alıp alamayacağınızı sorun." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumdan gelen çağrılara rağmen İsrail ordusu, Gazze'ye yakıt girişine izin vermeyeceğini yineledi.

İSRAL, GAZZE'DE KATLİAMA DEVAM EDİYOR

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından Gazze'yi bombalamaya başlayan İsrail ordusu, günlerdir tüm dünyanın gözü önünde katliam yapıyor. İnsanlık dramının yaşandığı Gazze'ye insani ihtiyaçların kısıtlı şekilde girişini onaylayan İsrail, yakıt girişine izin vermedi.

İSRAİL, GAZZE'YE YAKIT GİRİŞİNE İZİN VERİLMEYECEĞİNİ YİNELEDİ

Hava saldırılarının 18 gündür devam ettiği Gazze'de yakıt yetersizliği nedeniyle hastanelerin sistemi çöktü. İsrail ise yakıt girişi konusunda geri adım atmıyor. İsrail ordusu, uluslararası toplumun ablukanın sıkılaştırıldığı Gazze Şeridi'ne yakıt tedarik edilmesine ilişkin çağrılarına rağmen "Gazze'ye yakıt girişine izin verilmeyeceğini" yineledi. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Gazze kentinde yaşayan Filistinli sivillere seslenerek güneye gitmelerini istedi. Gazze'nin güneyine "gıda, ilaç, elektrik, suyun güvenli şekilde ulaşacağını" söyleyen Hagari, "Gazze'ye yakıt verilmeyecek." dedi.

"YAKIT DEPOLARI GAZZE'NİN İÇİNDE, HAMAS'A SORUN"

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Hamas'ın elinde yarım milyon litre yakıt bulunduğunu iddia eden İsrail ordusunun ardından İsrail Savunma Bakanlığı'ndan da dikkat çeken açıklama geldi. Gazze'de yakıt deposu olduğunu öne sürdüğü bir bölgenin uydu fotoğrafını paylaşan İsrail Savunma Bakanlığı, "Bu yakıt depoları Gazze'nin içinde. 500.000 litreden fazla yakıt içerirler. Hamas'a biraz alıp alamayacağınızı sorun." ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanlığı, Hamas'ın Gazze'de 500 bin litreden fazla yakıt tuttuğunu iddia etti.

BM'DEN "YAKIT" UYARISI

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in ablukayı şiddetlendirdiği Gazze Şeridi'ne yarın akşama kadar yakıt sağlanmazsa, faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalacaklarını ve insanların ölebileceği uyarısını yapmıştı.

İSRAİL, SINIRLI SAYIDA İNSANİ YARDIMA İZİN VERDİ

İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne İsrail'in uyguladığı abluka sıkılaştırılmıştı. Gazze Şeridi'nin Mısır ile arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan yaklaşık 50 kamyon insani yardım girmiş ancak şu ana kadar yakıta izin verilmemişti.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 360'ı çocuk ve 1292'si kadın olmak üzere 5 bin 791 kişinin öldüğünü, 16 bin 297 kişinin yaralandığını duyurdu. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90'ın üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi. Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3'ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi. İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 31 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.