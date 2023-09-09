'Uluslararası MEB Robot Yarışması'nın canlı yayınını Demirören Medya Lisesi öğrencileri yaptı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen 'Uluslararası MEB Robot Yarışması'na 14 kategoride 4 bin 733 projeyle 2 bin 716 öğrenci katıldı. Yarışmalarda yer alan Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Müdürü Atila Ertoğan, ekip olarak organizasyonun canlı yayınını yaptıklarını belirterek, "Başarıyla bu organizasyonu gerçekleştirdiğimiz için gururluyuz ve öğrencilerimizle de gurur duyuyoruz" dedi. Demirören Medya Lisesi'nin standını ziyaret eden Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, 3 boyutlu animasyon stüdyosunda hatıra fotoğrafı çektirip, tebrik ettiği öğrencilere başarılar diledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen 'Uluslararası MEB Robot Yarışması', yoğun ilgi gördü. Bursa'da, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen yarışmalara 18 farklı ülkeden 2 bin 716 öğrenci katıldı. 14 kategoride 4 bin 733 projenin yer aldığı yarışmalarda, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de yer aldı. 12 farklı kamera ile jimmy jip, dron gibi araçlarla 4 farklı ortamda düzenlenen yarışmanın canlı yayın organizasyonunu yürüten Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ayrıca kurdukları 3 boyutlu animasyon standında da hatıra fotoğrafı çekip, katılımcılara hediye etti.

Yarışmaların başladığı günden beri organizasyonun canlı yayınını öğrencileriyle yürüttüklerini belirten Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan, "Yarışmamızın son günü. Güzel ve heyecanlı bir yarışma. Türkiye'nin her yerinden, hatta 18 farklı ülkeden yarışmacıların katıldığı ve bu anlamda robotik bilgilerinin sergilendiği bir yarışma. Güzel bir yarışma çıkardık. Yoğun bir katılımcı var. Bugün de final günündeyiz. Öğrencilerin heyecanı, bizler için çok kıymetli. Bu yarışma çocuklarımızın vizyonunu geliştiren, gelecek hedeflerini oluşturan ve aynı zamanda buradaki rekabetle çocukların heyecanını da artıran bir yarışma. Bu anlamda çocuklara büyük katkılar sağladığını söyleyebilirim. Okullarda birçok dersi hem teorik, hem de pratik olarak veriyoruz ama iş sahaya geldiği zaman çok daha verimli sonuçlar alabiliyoruz" dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ'

Öğrencilerin günde 8 saat kusursuz yayın yaptığını belirten Ertoğan, "12 farklı kamera ile jimmy jip, dron gibi araçlarla 4 farklı ortamda ve günde 8 saat boyunca canlı yayın işlemi gerçekleştirdik. Teoriyi pratiğe dökme anlamında da öğrencilere büyük katkı sağladı. Burada geçirdikleri süre boyunca, 1 sene boyunca görecekleri uygulama eğitimlerine eş değer bir uygulama yaptılar. Bu anlamda da büyük bir katkı sağladı. Geniş bir canlı yayın organizasyonu, herhangi bir eğitim kurumunun da Türkiye'de gerçekleştirdiği en büyük organizasyon. Başarıyla bu organizasyonu gerçekleştirdiğimiz için gururluyuz ve öğrencilerimizle de gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

'MEDYA SEKTÖRÜNE İYİ BİR GİRİŞ YAPTILAR'

Bu tür organizasyonlara, ilerleyen yıllarda farklı projelerle de katılacaklarını dile getiren Atila Ertoğan, "Geçen yıl açılan bir okuluz. Şu an öğrencilerimiz 9'uncu sınıf oldu. Mesleki kariyerlerinin çok başındalar ama şu an gerçekleştirdikleri şeyler, medya sektörüne çok iyi bir giriş yaptıklarını gösteriyor. Sadece burası değil, bir de 3 boyutlu animasyon stüdyomuz var. 3 boyutlu animasyonla robot yarışması katılımcılarının fotoğraflarını çekiyorlar. Gelişen teknoloji ve dijitalleşmenin gerektirdiği birçok alanda öğrencilerimiz söz sahibi. Bir hedefimiz daha var. Seneye burada hem canlı yayın yapmak hem de birkaç kategoride robotlarımızla yarışmak istiyoruz" diye konuştu.

'BİZLER İÇİN ÖNEMLİ BİR DENEYİM KAYNAĞI'

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo Televizyon Bölümü 9'uncu sınıf öğrencisi Elif Badurlar, yarışmanın tecrübe kattığını belirterek, "Burada bir animasyon stüdyosu kurduk. Arkadaşlarımızla birlikte animasyon yapıyoruz. Katılımcılarımıza hediye etmek üzere 3 boyutlu hatıra fotoğrafı çekiyoruz. Çok yoğun bir ilgi var ve bu ilgiden çok memnunuz. Çok değerli bir organizasyon. Bilgi ve birikimimiz için çok önemli ve deneyim kaynağı. Bu gibi bir çalışmada yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.

Gazetecilik Bölümü 9'uncu sınıf öğrencisi Ceren Kafadar da "Bugün animasyon stüdyosuna gelen katılımcıların fotoğraflarını çekip arka planlarını ayarlıyoruz. Gelen katılımcılara bilgi soruları soruyoruz. Daha sonrasında fotoğrafları yazıcıdan çıkarıp kendilerine hediye ediyoruz. Bu organizasyonda yer aldığım için çok mutluyum. 4 gün içerisinde çok verimli şekilde çalıştık. Yoruldum ama değdi. Bundan sonra da bu tür organizasyonlarda görev almak isterim" ifadelerini kullandı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin rejisini ve 3 boyutlu animasyon standını ziyaret etti. Öğrencilerle bir süre sohbet edip, başarılar dileyen Karagöz, animasyon stüdyosunda da hatıra fotoğrafı çektirdi.