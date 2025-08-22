Uluslararası Kepez Kültür Festivali Başlıyor

Kepez Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Kepez Kültür Festivali, 23 Ağustos - 6 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dokumapark'ta düzenlenecek festival, çocuk oyun parkının açılışıyla başlayacak.

Kepez Modern Dans Topluluğu'nun sahne alacağı açılış gecesinde, saat 21.30'da Crystal Band Orkestrası konser verecek.

Etkinliklerde konserler, tiyatro gösterileri, çocuk etkinlikleri, sünnet şöleni ve çeşitli sahne performansları yer alacak.

Her yaştan ziyaretçiye hitap edecek olan festivalde, ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli etkinlikler yapılacak.