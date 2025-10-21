Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda Kazananlar Belirlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Zamanın İzleri Vakıf Medeniyeti Uluslararası Fotoğraf Yarışması"nda başvurular jüri tarafından değerlendirildi.

Başkanlığını İzzet Keribar'ın üstlendiği jüride, fotoğraf dünyasının usta isimleri Coşkun Aral, Merih Akoğul, Cengiz Karlıova ve Ali Can Atay yer aldı.

Jüri, İstanbul'daki toplantıda "Dijital Fotoğrafçılık" ve "Mobil Fotoğrafçılık" kategorilerine başvuru yapan fotoğrafları inceleyerek kazananları belirledi.

Yarışmanın ödül töreni, ileriki günlerde duyurulacak. Kazananlara, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın takdim edilecek.

"Fotoğrafları elerken her şeye dikkat ettik"

Jüri başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi İzzet Keribar, AA muhabirine, yaklaşık 2 bin 500 fotoğrafı değerlendirdiklerini belirterek, "Fotoğrafları elerken her şeye dikkat ettik. Vakıflar Genel Müdürlüğünün yıllardır baktığı, restore ettiği eserleri en güzel şekilde anlatan fotoğrafları seçmeye çalıştık." dedi.

İlk 3'e giren fotoğrafların kusursuz olduğunu, 30-40 fotoğrafı da sergileme amacıyla seçtiklerini dile getiren Keribar, "Umarım bu fotoğrafları izleyenler, Türkiye hakkında güzel intibalarını daha da yüksek mertebeye çıkaracak, buna eminim." diye konuştu.

Usta fotoğraf sanatçısı, değerlendirmenin son bölümünde jürideki arkadaşlarıyla çekişme yaşadıklarına işaret ederek, şunları söyledi:

"Son bölümde zorlanmaya başladık çünkü fotoğrafların kalitesi ve anlattıkları konular o kadar mükemmeldi ki 'Şu mu olsun? Bu olsun.' diye aramızda çekişmeler oldu. Fakat en iyi sonuca vardığımızı sanıyorum. Bu yarışmayı her sene organize eden Vakıflar Genel Müdürlüğünü de tebrik etmek istiyorum. Ödül töreni yakında Ankara'da olacak ve fotoğraf çekenleri orada tanıma fırsatımız olacak. Bu yarışmayı her sene yapmalarını rica ediyorum. Jüride ben olurum veya olmam ama yarışma mutlaka devam etmeli. Çok güzel bir teşebbüs."

"Fotoğraf sanatı hayat boyu benimsenecek bir uğraştır"

Gençlere sürekli bu tarz yarışmalara katılmaları tavsiyesinde bulunan Keribar, "Yarışmaya katılmak sadece para kazanmak değil, en kısa yoldan öğrenmenin çaresidir. Başkaları ne yapıyor, fotoğraf nereye gidiyor? Her şeyde olduğu gibi fotoğraf günümüzde de değişiyor. O değişimleri takip etmek için yapılacak en güzel şey yarışmalara katılmaktır." görüşünü paylaştı.

İzzet Keribar, sevgi olmadan fotoğraf sanatında bir yere varılamayacağına işaret ederek, "Fotoğraf sanatı, kısa ömürlü bir şey değil, hayat boyu benimsenecek bir uğraştır." dedi.

Her fotoğrafın bir hikayesi olması gerektiğini vurgulayan sanatçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fotoğraf, bir fotoğrafçının bir şeyi duyması, görmesi, bunu öykü haline getirmesi ve bu öyküyü orada bulunmayan bir kişiye aktarma sanatıdır. Güzel fotoğraf denildiğinde oradaki altın oran ya da netlikle iş bitmiyor. Fotoğrafın içindeki öykü, duygu çok önemli. Belki de başta gelecek unsurlar bunlar. Büyük ressamlarda olduğu gibi fotoğrafçıların da kendilerine göre bir tarzı var. Fotoğrafçılık sadece çekmekle olmuyor. İyi bir göz lazım. Görmek başka, bakmak başkadır. Her şeyin fotoğrafı çekilebilir ama her şeyi çekmek bana göre fotokopidir. Bir karenin fotoğraf olabilmesi için çok ayrı bir şey olması lazım."

Yarışma, dayanışma ve karşılık beklemeksizin iyilik etme düsturuyla hareket eden vakfın tanınırlığını artırmak, aynı zamanda Türk vakıf kültürüne dikkati çekebilmek amacıyla düzenleniyor.

Yarışmayla Selçuklu ve Osmanlı döneminden bugüne uzanan vakıf geleneğinin fotoğraf sanatı aracılığıyla ele alınması, vakıf eserlerinin ve geleneğinin tanıtılması, vakfetme misyonunun hatırlatılması ve bu köklü kültürün gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Türkiye ile Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Bulgaristan'daki vakıf eserleri de yarışma kapsamında bulunuyor.