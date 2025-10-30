Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Ferhangi Bir Yaşam' Belgeseli Galası Yapıldı

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Ferhangi Bir Yaşam" belgeselinin galası gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimleri, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda, yönetmen Selçuk Metin, belgeselde yer alan Ferhan Şensoy'un kızları Derya ve Müjgan Ferhan Şensoy ile gösterim sonrası söyleşi yapıldı.

Yönetmen Metin, bu filmin daha çok kişiye ulaşmasının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Ferhan Şensoy'un Antalya'ya çok gidip gelmesi nedeniyle galanın burada düzenlenmesinin çok önemli olduğunu dile getiren Metin, "Belgeselin kurgusunu kendim yaptım ve bunun için Ferhan Bey'in arşivinden fazlaca yararlandık, 60'tan fazla kaseti aktarıp izledik. Severek yaptığım bir iş oldu." dedi.

Sanatçının kızı Ferhan Şensoy ise 29 Ekim'de gala için Antalya'da bulunmaktan mutluluk duyduklarını ve belgesel sayesinde babasının çok fazla arşivinin olduğunu fark ettiklerini belirtti.

Derya Şensoy ise babasının kendilerine bıraktığı tiyatro mirasına sahip çıkmaya çalıştıklarını anlatarak, "Bizler ailesi olarak onu yaşatmaya çalışıyoruz ve sizler olduğunuz sürece Ferhan Şensoy her zaman olacak. Sizler de sevenleri olarak alkışı hak ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Ferhangi Bir Yaşam" belgeseli, Ferhan Şensoy'un tiyatro anlayışını, güçlü kalemini, ailesini ve dünyasını, "evim" dediği Ses Tiyatrosu ekseninde izleyiciyle buluşturuyor.

Belgesel, bugüne kadar gün ışığına çıkmamış bir arşiv eşliğinde Ferhan Şensoy'un, ailesi, yakın dostları ve sanatçı arkadaşlarının tanıklıklarıyla, tiyatro anlayışına olduğu kadar karakterine, dünya görüşüne ve yazar kimliğine odaklanıyor.