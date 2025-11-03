Türk Dünyası'nın farklı bölgelerinden 16 usta ressamın 130 tablosundan oluşan, "Ulu Bozkırın Ruhu-Türk Dünyası Ressamları Cengiz Aytmatov'u Anıyor" adlı uluslararası sergi açıldı.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ndeki (PSM) etkinlikte Cengiz Aytmatov Enstitüsü tarafından düzenlenen serginin açılışı, ressamlara nişan takdimi ve ortak Türk alfabesi ile hazırlanıp basılan Cengiz Aytmatov'un "Cemile" adlı eserinin takdimi yapıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı, Cengiz Aytmatov Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. İlyas Topsakal, açılışta yaptığı konuşmada sergide sadece Türkiye'deki Türklerin değil, dünyada yaşayan bütün Türk halklarından sanatçıların da eserlerinin yer aldığını söyledi.

Sanatın insanın en üstün vasfı olduğunu dile getiren Topsakal, "Belki de inananlar için Allah'ın insandaki en güzel yansıması. Bu müzik olur, bu resim olur, bu başka bir şey olur. Yani insanın içini insanlara gösterme tekniğine sanat gibi yaratıcılık, yani Allah'ın insana verdiği en güzel değer." dedi.

Topsakal, eserlerin farklı ülkelerden getirilerek burada sergilenmesini çok büyük bir iş olarak gördüklerini, Cengiz Aytmatov Enstitüsü tarafından ortak Türk alfabesiyle basılan "Cemile" adlı eserin de bir ilk olduğunu kaydetti.

Tarihte bazı kötü hatıraların da yer alabildiğini ifade eden Topsakal, "Alfabe böyle bir şey, çok güzel hatıralarımız var ama geçmişte çok derin ve kötü hatıralarımız da var. İşte Cengiz ağamız bize hem iyi estetik güzel olanı hem de o kötü tarihte yaşadığımızı kalemiyle işledi. Bundan binlerce yıl sonra da hem anılacak hem o iyi ve kötü tarihi gelecek nesle miras olarak bırakacak. Biz de ona sadece küçük bir dokunuşla ortak alfabede yer verdik." değerlendirmesinde bulundu.

"Sergi, Türk dünyasının ortak hafızasına duyulan özlemin ifadesi"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, "Cengiz Aytmatov hikayelerinde hayat bulan o engin bozkır, şimdi sanatın diliyle, renklerin, duyguların gücüyle karşımızda duruyor. Bu sergi yalnızca bir anma değil, Türk dünyasının ortak hafızasına, kültürel birliğine ve ruhuna duyulan derin bir özlemin ifadesi." dedi.

Her sanatçının kendi fırçasıyla Aytmatov'un kelimelerine yeni bir ses ve nefes kazandırdığını ifade eden Karakaya, şunları söyledi:

"Kimilerinde bozkırın sonsuz ufukları ve Aytmatov'un insanı tabiatla buluşturan derin bakışını hissettiriyor, kimilerinde insanın içsel yalnızlığı ve Aytmatov'un karakterlerine sinen varoluş sorgusu sanatın diliyle yeniden doğuyor, kimilerinde ise Aytmatov'un kadın karakterlerinde gördüğünüz zarafet, sabır ve direncin sessiz yankısı var. Her biri eserlerinde Aytmatov'un anlattığı o insan ve toprak bağını kendi sanat dillerinde yeniden yorumluyor. Bugün burada gördüğümüz her tablo, Türk dünyasının ortak kültüründen doğan Ulu Bozkır'ın ruhunu bir kez daha görünür kılıyor."

Aytmatov'un felsefesinin Türk dünyasının seçkin ressamlarının fırçasında yeniden hayat bulduğunu belirten Karakaya, Cemile romanının yeni Türk alfabesiyle yazılmış olmasının önemli olduğunu, bu eserin yüzyıllar sonra da anılmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Serginin küratörü ressam Prof. Dr. Sakit Memmedov da Türk dünyasından sanatçıların eserlerinin bir araya getirilmesinin önemine dikkati çekerek, "Cengiz Aytmatov aynı zamanda çok büyük ressamdır. Çünkü onun eserlerini okuyunca bizim gözümüzün önünde hep resimler canlanır." değerlendirmesinde bulundu.

Aytmatov'un Türk dünyasının pasaportu olduğunu ifade eden Memmedov, "Dünyada her nereye gitsek orada Cengiz Aytmatov adını söylendiğinde herkes baş eğer." şeklinde konuştu.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, bugünün Türk dünyası tarihinde önemli bir gün olduğunu belirterek, "Burada Türk dünyasından gelen ünlü ressamlar bu sergide yer alıyor." değerlendirmesini yaptı.

Ressamlara nişan takdim edildi

Konuşmaların ardından, programa katılan Cengiz Aytmatov'un oğlu Eldar Aytmatov ile eserleri bulunan diğer ressamlara Türk Dünyası Sanat Akademisi üyeliklerini temsilen nişan verildi.

Programa Türkiye'den ve Türk dünyasından katılan çok sayıda davetli daha sonra sergiyi gezdi.

Ayrıca etkinliğe katılanlara ortak Türk alfabesi ile hazırlanıp basılan Cengiz Aytmatov'un "Cemile" adlı eseri hediye edildi.

"Ulu Bozkırın Ruhu-Türk Dünyası Ressamları Cengiz Aytmatov'u Anıyor" uluslararası resim sergisi 9 Kasım'a kadar Zorlu PSM'de ziyarete açık olacak.