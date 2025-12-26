Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Hatay'ımızda Bundan Sonra Hiçbir Çalışma Vesilesiyle Pisti ve Havalimanını Kapatmayacağız

(HATAY) - Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda yürütülen çalışmalara ilişkin, "Biz Hatay'a iki tane pist yapıyoruz. Dolayısıyla Hatay'ımızda bundan sonra bakım vesaire gibi hiçbir çalışma vesilesiyle pisti kapatmayacağız, havalimanını kapatmayacağız. Bu da havalimanımızı çok daha yüksek kapasitede kullanma imkanı sağlamış olacak. Türkiye'de bu anlamdaki birkaç havalimanımızdan biri de Hatay'ımız olmuş oldu" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda yürütülen çalışmaları yerinde incelediğini belirterek, havalimanı ve kent genelinde devam eden ulaştırma projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyen Uraloğlu, Hatay'ın depremlerden en fazla etkilenen illerden biri olduğunu ifade etti. Depremler sonrası Hatay Havalimanı'nın bulunduğu alanda faylanma ve zemin sıvılaşması nedeniyle kalıcı yüzey deformasyonları ve yaklaşık 1,5 metreye varan oturmalar meydana geldiğini aktaran Uraloğlu, pist ve çevresinin bu durumdan etkilendiğini belirtti.

Depremin ardından insani yardım ve tahliye uçuşları için gerekli çalışmaların hızla yapıldığını ve pistin kısa sürede kullanıma açıldığını kaydeden Uraloğlu, havalimanını benzer afetlerde de görevini sürdürebilecek kalıcı ve güçlü bir altyapıya kavuşturmak amacıyla kapsamlı bir sürecin yürütüldüğünü söyledi. Bu kapsamda yapım çalışmalarının ihalesinin 21 Kasım 2023'te gerçekleştirildiğini hatırlattı. Bu yılın ilk 11 ayında, geçen yıla göre yüzde 68 artışla 433 bin 348 yolcuya hizmet verildiğini belirten Uraloğlu, Kıbrıs ve Düsseldorf seferleriyle dış hat uçuşlarının da başlatıldığını söyledi.

"Biz Hatay'a iki tane pist yapıyoruz"

Depremde zarar gören yaklaşık 5 milyon metrekarelik Hatay Havalimanı bağlantı yolundaki çalışmaların tamamlandığını kaydeden Uraloğlu, "Hatay Havalimanımızda 3 bin metre uzunluğundaki ana pistte kaplama beton imalatlarımıza bir taraftan devam ediyoruz "dedi.

Geçtiğimiz ekim ayında yeni itfaiye binası, ana nizamiye binası, ilave apron ve kamu havacılık apronu ile bu alanlardaki altyapı ve apron genişleme çalışmalarının fiilen başlatıldığını ifade eden Uraloğlu, mütemmim binalarda fore kazık imalatlarının sürdüğünü, ilave apron sahalarında ise kazı ve dolgu işlemlerinin tamamlandığını, üstyapı çalışmalarına geçildiğini söyledi. Tüm bu çalışmaların 2026 yılı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini dile getirdi.

"Bakın burada 2 bin 720 metre uzunluğunda bir taksi yolu, acil pist ve ana pist 3 bin metre. Yani biz Hatay'a iki tane pist yapıyoruz" diyen Uraloğlu, 10 uçak park pozisyonlu yeni apronun, yeni pist ile apron arasındaki bağlantı taksi yolunun, regülatör binasının ve ısı merkezinin inşaat çalışmalarının tamamlandığını ifade etti. Uraloğlu, sözlerini şöyye sürdürdü:

"Dolayısıyla Hatay'ımızda bundan sonra bakım vesaire gibi hiçbir çalışma vesilesiyle pisti kapatmayacağız, havalimanını kapatmayacağız. Bu da havalimanımızı çok daha yüksek kapasitede kullanma imkanı sağlamış olacak. Türkiye'de bu anlamdaki birkaç havalimanımızdan biri de Hatay'ımız olmuş oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Hatay'ımızı ulaştırmanın tüm modlarında eş zamanlı bir yaklaşımla ele aldık ve hizmet ediyoruz. Hatay'ın yeniden ayağa kalkma sürecinde ulaşımı bir bütün olarak değerlendirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından bu yana Hatay'ımıza ulaşım ve iletişim altyapısı için 86 milyar 748 milyon liralık yatırım yaptık. 2002 yılında 151 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 500 kilometreye, 172 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 439 kilometreye yükselttik.

"6 Şubat depremlerinin ardından deprem konutu bağlantı yolunun 102 kilometresinde çalışmalarımızı tamamladık"

6 Şubat depremlerinin ardından ilimizde Karayolları Genel Müdürlüğümüz eliyle yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde toplam 140 kilometrelik deprem konutu bağlantı yolunun bugüne kadar 102 kilometresinde çalışmalarımızı tamamladık. Ayrıca Hatay'da Kırıkhan–Reyhanlı yolu, Ceyhan–Toprakkale–İskenderun Devlet Yolu ve İskenderun–Antakya otoyolu gibi 15 karayolu projesinde de çalışmalarımızı yürütüyoruz.

İskenderun–Antakya otoyolu, bir diğer tabirle Belen geçişinin temelini geçtiğimiz yıl ekim ayında atmıştık. Otoyolumuzu 17 kilometre ana gövde ve 2,2 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 19,2 kilometre uzunluğunda inşa ediyoruz. Proje kapsamında ayrıca 24,5 kilometre uzunluğundaki iki gidiş iki geliş toplam dört şerit şeklinde hizmet veren mevcut Topboğazı–Antakya Devlet Yolu'nu üç gidiş üç geliş toplam altı şerit standardına da bu vesileyle yükseltiyoruz.

Otoyolun tamamlanmasıyla Amik Ovası inişinde bulunan Kırıkhan, Hassa, İslahiye, Nurdağı ilçeleri ile Kahramanmaraş ve Gaziantep illerine ulaşımı sağlayan D-825 Devlet Yolu'nda, Antakya Organize Sanayi Bölgesi'ne ve Hatay Havalimanı'na doğrudan bağlantılar yaparak daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlamış olacağız.

Hatay'a alternatif ulaşım altyapısı kurma açısından büyük önem arz eden Dörtyol–Hassa arası otoyol ve demiryolu tüneli projesinin de yer teslimini gerçekleştirdik ve şantiye kurulum çalışmalarını başlattık. Proje kapsamında Amanos Dağları'nın altından geçen, her biri yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda bir adet demiryolu ve iki adet otoyol tüneli olmak üzere üç tünel projesini yapıyoruz. Bu proje ile beraber inşallah Hatay'ımıza da yüksek hızlı trenimizi ulaştırmış olacağız. Yine demiryolu ile yük taşıma açısından İskenderun OSB iltisak hattı projesinin etüt çalışmalarını tamamladık.

"Depremin ilk anından itibaren devlet olarak tüm imkanlarımızla Hatay'ımızın yanında olduk"

Depremden hemen sonra kıyı yapılarında oturma, rıhtımlarda çökme ve zeminde yüzeysel sıvılaşma olduğunu tespit etmiştik. İskenderun Balıkçı Barınağı'nın onarım işini tamamladık. Ana ve tali mendireği, çöken ve bozulan rıhtımı yeniledik. Dörtyol Işıklı ve Konacık balıkçı barınaklarının onarım işlemlerinin ihalelerini yaptık ve yapım çalışmalarına inşallah önümüzdeki günlerde başlayacağız.

Samandağ Çevlik Balıkçı Barınağı'nın onarım işi ihalesini de 29 Aralık'ta, yani önümüzdeki pazartesi günü yapmış olacağız. Yani yıl bitmeden onu da gerçekleştirmiş olacağız. Depremin ilk anından itibaren devlet olarak tüm imkanlarımızla Hatay'ımızın yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Bugün de buradayız, yarın da Hataylı hemşerilerimizin yanında olmaya inşallah devam edeceğiz."