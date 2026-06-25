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Maçın önüne geçen an! Bütün takımı tek tek selamlayıp moral verdi

Maçın önüne geçen an! Bütün takımı tek tek selamlayıp moral verdi Haber Videosunu İzle
Maçın önüne geçen an! Bütün takımı tek tek selamlayıp moral verdi
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Brezilya'nın İskoçya'yı 3-0 mağlup ettiği maç öncesinde efsane futbolcu Ronaldinho'nun sahaya çıkan Brezilyalı oyuncuları tek tek selamladığı anlar büyük ilgi gördü. Karşılaşmada ayrıca Neymar da 981 gün aranın ardından milli formaya kavuştu.

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu üçüncü ve son hafta maçında Brezilya, İskoçya'yı 3-0 mağlup ederek grubunu lider tamamladı. Ancak karşılaşma öncesinde yaşanan bir an, skorun önüne geçti.

RONALDINHO'DAN UNUTULMAZ KARŞILAMA

Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Ronaldinho, İskoçya karşılaşması öncesinde sahaya çıkan Sambacı futbolcuları tek tek karşıladı. Efsane yıldızın oyuncularla tokalaşıp selamlaştığı anlar tribünlerden büyük alkış aldı. Sıcak görüntüler kısa sürede futbolseverlerin beğenisini kazanırken, Ronaldinho'nun milli takıma verdiği moral de dikkat çekti.

NEYMAR 981 GÜN SONRA DÖNDÜ

Karşılaşmada bir diğer dikkat çeken gelişme ise Neymar'ın dönüşü oldu. Sakatlığını geride bırakan yıldız futbolcu, tam 981 gün sonra yeniden Brezilya Milli Takımı formasını giyerek sahalara döndü. Sambacılar, İskoçya'yı 3-0 mağlup ederek C Grubu'nu lider tamamladı ve son 32 turuna yükseldi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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