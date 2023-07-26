Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Yüksekova'da açıklama yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaptığı açıklamada, deprem bölgelerindeki sorunları gidermeye çalıştıklarını ve önemli bir aşamaya geldiklerini belirtti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hepimizin malumu ülkemizde yüzyılın depremleri oldu. Depremin olduğu bölgelerde ciddi yıkımlar yaşandı. Dolayısıyla oraya çok ciddi bir teyakkuz durumundayız. Oralardaki sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz. Çok şükür önemli bir aşamaya da geldik "dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Selahattin Eyyübi Havalimanı'nda Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Büyükçiftlik Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ve partililer tarafından karşılandı. İlk olarak partisinin ilçe başkanlığını ziyaret eden Bakan Uraloğlu, burada açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, bakan olarak Yüksekova'ya ilk gelişi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Bakan Uraloğlu, daha sonra beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte parti binasından ayrılarak, kara yolu ile, Yeniköprü-Yüksekova T-1 tüneli ışık görme açılışı törenine gitti.