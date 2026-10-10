UID'nin 9. Olağan Genel Kurulu Almanya'da düzenlendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Avrupa'da artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığına dikkati çekerek yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının huzurunu ve güvenliğini tehdit eden anlayışlara karşı mücadele etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) 9. Olağan Genel Kurulu, Almanya'nın Neuss kentinde düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da videolu mesaj gönderdiği genel kurulda bir konuşan Sırakaya, "Avrupa Birliği (AB) felsefesinden uzaklaşılan bir Avrupa'ya doğru gidildiğini büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Onun için bu süreç içerisinde hiçbir vizyonu olmadan, hiçbir programı olmadan sadece yabancı düşmanlığı, İslam karşılığı ve antisemitik bir anlayış üzerinden hareket eden anlayışa karşı muhakkak daha etkin mücadele edilmesi gerektiği kanısındayız." ifadelerini kullandı.

Sırakaya, Avrupa'da siyasi merkezin zayıfladığını, aşırı sağın güç kazandığını ve toplumsal ayrışmanın belirginleştiğini vurguladı.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının huzur ve güvenliğinin Türkiye için büyük önem taşıdığının altını çizen Sırakaya, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın huzuruna kasteden, onların huzurunu bozan anlayışa karşı dün olduğu gibi bugün de yarın da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde azimli ve kararlı şekilde mücadele etmeye ve vatandaşlarımıza yönelecek herhangi bir tehdide karşı kararlı bir tutum sergilemeye devam edeceğiz."

Sırakaya, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye için taşıdığı değere işaret ederek "86 milyon nasıl canımızdan bir parçaysa, nasıl başımızın tacıysa yurt dışında yaşayan 7,5 milyon insanımız da bizim ciğerimizden bir parçadır." dedi.

UID'nin dünyanın 35 ülkesinde ve 6 bölgesinde faaliyet gösteren büyük bir sivil toplum kuruluşuna dönüştüğünü belirten Sırakaya, kuruluşun Almanya'dan Avustralya'ya, Kanada'dan Japonya'ya kadar geniş bir coğrafyada hem Türk milletine hem İslam dünyasına hem de insanlığa hizmet ettiğini anlattı.

Almanya'da geçen 65 yıl, üç kuşağın emeği, mücadelesi ve umutlarının hikayesi

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Almanya'daki Türk toplumunun iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğine güç veren önemli bir beşeri zenginlik olduğunu belirterek Türk toplumunun hak ve menfaatlerinin korunması, karşılaştığı sorunların çözülmesi ve gelecek kuşakların daha güçlü imkanlara kavuşması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

UID'nin vatandaşlar arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi, genç kuşakların desteklenmesi ve ortak değerlerin yaşatılmasına yönelik çalışmalarını takdirle takip ettiklerini aktaran Turan, sivil toplum kuruluşlarının toplumun farklı kesimlerini ortak hedefler etrafında buluşturan çalışmalarının güçlenerek devam edeceğine inandığını dile getirdi.

NATO müttefiki Almanya ile ilişkilerin son dönemde memnuniyet verici bir ivme kazandığına işaret eden Turan, geçen yıl dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilen ziyaretlerin ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmelerin, ilişkilerin geleceğine yönelik güçlü siyasi iradeyi ortaya koyduğunu kaydetti.

Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Almanya ile ilişkileri karşılıklı saygı, ortak çıkarlar ve somut işbirliği temelinde daha ileriye taşımaya kararlı olduklarını vurguladı.

Türkiye ile Almanya arasında 1961'de imzalanan İşgücü Anlaşması'nın bu yıl 65. yıl dönümünün idrak edildiğini hatırlatan Turan, geçen 65 yılın yalnızca bir göç hareketinin değil, üç kuşağın emeğinin, mücadelesinin ve umutlarının hikayesi olduğunu ifade etti.

Gazze'ye insani yardım ulaştırılmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın Türk dış politikasının temel önceliklerini ve uluslararası gelişmelere yaklaşımını bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Turan, uluslararası hukukun güçlü ve zayıf ülkelere farklı uygulandığı mevcut düzenin değişmesi gerektiğine ilişkin mesajı hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında Gazze'deki insani trajediye özel bir yer ayırdığının altını çizen Turan, Filistin halkının maruz kaldığı ağır koşullara, sivillerin korunmasının ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasının gereğine dikkati çekti.

Turan, "Türkiye, yalnızca Filistin'de değil, çatışmaların ve insani krizlerin yaşandığı tüm coğrafyalarda barışın, adaletin ve insan onurunun korunmasını savunmaya aynı kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Yurt dışında yaşayan Türk toplumunun hikayesi büyük fedakarlıklarla yazıldı

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Kenan Aslan, yurt dışında yaşayan Türk toplumuna yönelik hizmetlerde geçmiş dönemlerde verilen emeğin korunması, gençlere sorumluluk verilmesi ve teşkilat içinde vefa kültürünün yaşatılması gerektiğini belirtti.

UID'nin 20 yıllık birikiminin sorumluluğunu üstlendiklerini aktaran Aslan, bu emanete layık olmak için gece gündüz çalıştıklarını ancak eksiklerin de açık yüreklilikle değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Yurt dışında yaşayan Türk toplumunun hikayesinin büyük fedakarlıklarla yazıldığını dile getiren Aslan, daha iyi bir gelecek için ülkelerinden ayrılan ilk kuşağın emeklerinin unutulmaması gerektiğini söyledi.

Bu kuşağın çocukları ve torunlarının bugün bilim, sanat, ekonomi ve sivil toplum alanlarında önemli başarılara imza attığını kaydeden Aslan, "Bizim sorumluluğumuz, o ilk kuşağın emeğini unutmadan yeni kuşakların hayallerine sahip çıkmaktır. İnsanımızın, nerede yaşarsa yaşasın, ihtiyaç duyduğunda kendisini anlayan bir muhatap bulabilmesidir." diye konuştu.

Konuşmasında birlik ve dayanışmanın önemine işaret eden Aslan, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in müminleri birbirine kenetlenmiş tuğlalardan oluşan bir binaya benzeten hadisini hatırlattı.

Aslan, yurt dışında yaşayan Türk toplumuna verdiği destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı, İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya'ya da vatandaşlara ve kendisine verdiği destek için teşekkür eden Aslan, UID yönetimine, bölge ve şube başkanlarına, temsilcilere, kadın ve gençlik teşkilatlarına, komisyonlara, gönüllülere ve destek veren kurumlara minnettarlığını dile getirdi.

Kaynak: AA