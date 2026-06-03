Uğur Dündar'dan Reha Muhtar için dikkat çeken başsağlığı mesajı: Zaten yapayalnızdı

Bodrum'da yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan televizyon programcısı ve haber sunucusu Reha Muhtar'dan acı haber geldi. Uzun yıllar televizyon ekranlarında görev yapan Muhtar, bir süredir devam eden yoğun bakım tedavisinin ardından 66 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

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UĞUR DÜNDAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Gazeteci Uğur Dündar, Reha Muhtar'ın vefatının ardından yayımladığı mesajda dikkat çeken ifadeler kullandı. Dündar, Muhtar'ın Bodrum'da tedavi gördüğü hastanenin yetkilileriyle görüştüğünü belirterek, yoğun bakımda yattığını, kalp yetmezliği yaşadığını, bacaklarında ödem ve yaralar bulunduğunu, akciğerinde enfeksiyon olduğunu ve durumunun kritik seyrettiğini aktardı.

"EVLATLARINI GÖREMEMENİN RUHSAL YIKIMINI YAŞADI"

Uğur Dündar, Reha Muhtar'ın yaklaşık 2 yıl önce geçirdiği beyin kanamasının ardından sağlığına kavuşması için büyük çaba harcadıklarını ifade etti. Dündar, Muhtar'ın daha sonraki süreçte evlatlarını, özellikle de oğlu Poyraz'ı görememenin ve bu uğurda verdiği mücadeleyi kaybetmenin ruhsal yıkımını yaşadığını söyledi.

Dündar mesajında, "Ve içine kapandı. Zaten yapayalnızdı. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

DENİZ UĞUR İLE VELAYET KRİZİ

Reha Muhtar, ikizlerinin annesi Deniz Uğur ile 2010 yılında protokol imzalayarak ayrılmıştı. Protokole göre ikiz çocuklar Mina Deniz ve Poyraz Deniz'in velayetinin 18 yaşına kadar babaları Reha Muhtar'da kalması konusunda anlaşma sağlanmıştı. Protokolde Deniz Uğur'un çocuklarını istediği zaman Muhtar'ın yalısında görebileceği ve yalıda iki gün kalabileceği maddesi de yer almıştı.

NİLÜFER'İN ADI DA SÜRECE DAHİL OLMUŞTU

Reha Muhtar, 20 Ağustos 2024'te evinde düşerek beyin kanaması geçirmiş ve entübe edilmişti. Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Muhtar daha sonra taburcu edilmişti.

Muhtar'ın yaşam savaşı verdiği günlerde Deniz Uğur, oğlu Poyraz'ın kaçırıldığını iddia ederek sanatçı Nilüfer'i ve kızını suçlamıştı. Nilüfer ise bu iddiaları iftira olarak nitelendirmişti. Kayıp olduğu iddia edilen Poyraz da yayımladığı videoda kaçırılmadığını açıklamıştı.

"CENAZEME GELMESİN" SÖZLERİ YENİDEN HATIRLANDI

Reha Muhtar'ın geçmişte Deniz Uğur hakkında yaptığı açıklama da vefatının ardından yeniden hatırlandı. Muhtar, geçtiğimiz yıl yaptığı paylaşımda, "Sevenlerime vasiyetimdir, Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" ifadelerini kullanmıştı.