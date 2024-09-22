Uçakta Şarkı Söyleyen Müzik Öğretmeni Sosyal Medyada Gündem Oldu

Uçuş sırasında şarkı söyledi, hostes zannedilirken müzik öğretmeni olduğu ortaya çıktı

Uçuşa renk katmak ve sıkılan yolcuları eğlendirmek için şarkı söyledi

Uçakta söylediği şarkıyla sosyal medyada gündem olan müzik öğretmeni İHA'ya konuştu

GAZİANTEP - Müzik öğretmeni Ceylan Balcı, Ankara'dan İstanbul'a giden öğretmenlerin bulunduğu uçakta söylediği şarkı ile sosyal medyada büyük beğeni topladı. Sosyal medyada viral olan videoyu izleyenlerin hostes sandığı Balcı'nın, uçuşa renk katmak ve sıkılan yolcuları eğlendirmek için şarkı söylediği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek programa katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a uçakla seyahat eden 81 ilden gelen temsilci öğretmenler, uçakta keyifli anlar yaşadı. Müzik öğretmeni Ceylan Balcı'nın uçakta seslendirdiği türküler, yolculuğa neşe kattı. Balcı'nın söylediği "Mektebin Bacaları" ve "Yeşil Ördek" türkülerine öğretmenler de eşlik etti.

Görüntüler sosyal medyada viral oldu, herkes hostes sandı

Balcı'nın uçakta şarkı söylediği anların görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Pek çok kişi Balcı'yı hostes sanırken, Balcı İHA'ya verdiği röportajda, hostes olmadığını ve müzik öğretmeni olduğunu açıkladı. Balcı'nın bu özel performansı, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Balcı'nın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de yer aldığı uçuşa renk katmak ve sıkılan yolcuları eğlendirmek için şarkı söylediği ortaya çıktı.

"Gökyüzünde şarkı söylemek çok güzel bir deneyimdi"

O anları anlatan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in aynı uçakta olduğunu belirten müzik öğretmeni Ceylan Balcı, "Biz o gün İstanbul'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek programa katılmak için yola çıktık. Uçakta keyifli anlar olması maksadıyla türküler söyledim. Bakanımız da aynı uçaktaydı. Gökyüzünde şarkı söylemek çok güzel bir deneyimdi. O gün uçakta çektiğimiz video sosyal medyada yayıldı. Ben müzik öğretmeniyim. Sosyal medyada herkes beni hostes zannetti. Ben o gün uçakta yılın öğretmeni olarak şarkı söyledim. Videoya güzel yorumlar yapılması beni mutlu etti" dedi.

"Hostes olduğumu düşündüler ama ben müzik öğretmeniyim"

Görüntülerin sosyal medyada yayıldığını ve herkesin kendisini hostes sandığını söyleyen müzik öğretmeni Balcı, "Her müzisyenin hayali olumlu yorumlar almaktır. Ben videom yayınlandığından beri çok olumlu yorum aldım. Bu durum beni çok mutlu etti. Benim hostes olduğumu düşünerek çok ilgi gösterdiler. Şimdiye kadar çok fazla iş yaptım. Albümler çıkardım. Hiçbiri sosyal medyada yayılan görüntüler kadar ses getirmedi. Videoyu beğenen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.