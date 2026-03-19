Bakan Ersoy'dan bayramda yeniden ibadete açılacak camilere ilişkin paylaşım Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu tamamlanan Isparta Ulu Cami, Diyarbakır Melik Ahmet Paşa Camisi ve Şanlıurfa Selahaddin Eyyubi Camisi'nin Ramazan Bayramı'nın ilk günü yeniden ibadete açılacağını duyurdu.

Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Asırların mirasını yeniden ayağa kaldırıyor, vakıf eserlerimizi aslına uygun şekilde ihya ederek milletimizin hizmetine sunuyoruz. Isparta Ulu Cami, Diyarbakır Melik Ahmet Paşa Camisi ve Şanlıurfa Selahaddin Eyyubi Camisi'nin restorasyonlarını tamamladık. Restorasyon sürecini özveriyle yürüten Vakıflar Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Bu kıymetli eserleri Ramazan Bayramı'nın ilk günü yeniden ibadete açıyoruz. Hayırlı olsun."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
