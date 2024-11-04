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Üç Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı

Üç Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı
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İçişleri Bakanlığı, Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Ahmet Türk, Gülistan Sönük ve Mehmet Karayılan, terör suçları nedeniyle görevden alındı ve yerine valiler görevlendirildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Türk, Sönük ve Karayılan'ın yerine, görevlendirme yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Kobani Davası kapsamında 'Silahlı Terör örgütüne üye olma' suçundan 10 yıl hapis cezası alan, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hakkında devam eden dava ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılı tarafından 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yürütülen soruşturma nedeniyle Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince İçişleri Bakanlı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

BATMAN VE HALFETİ BELEDİYELELERİNE DE YENİ GÖREVLENDİRME

Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan ve hakkında 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmak ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından yürütülen soruşturmalar nedeniyle Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük de İçişleri Bakanlı tarafından görevden uzaklaştırdı. Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp, Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası olan, 'Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan da soruşturma yürütülen Şanlıurfa'nın Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Karayılan'ın yerine Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu, Şanlıurfa Valiliğince Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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