Twente maçının ardından

SEZER AFŞAR İSTANBUL,(DHA)- UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Hollanda ekibi Twente'yi 5-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting, basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Farklı galibiyeti Fenerbahçe taraftarına armağan eden İsmail Kartal, Rakibimiz Twente'nin Hollanda futbolundan bize sahada gösterebileceklerini biliyorduk. Kaç gündür oyuncularla yaptığımız taktiklerde takımın genç, koşan ve futbol oynamaya çalışan etkili bir takım olduğunu anlattık. İlk 15-20 dakika taraftarın desteğiyle iyi başlayıp erken gol atıp o moralle maçı kopartmaya çalışıyorduk. Beklemediğimiz bir gol yedik sonrasında bir gol daha yiyebilirdik. 25'ten sonra oyun kontrolünü ele aldık. İkinci yarı yaptığımız hamlelerle maçı lehimize çevirerek farklı galibiyet elde ettik. Kulübede aldığım, alamadığım oyuncular var. Baştan riske etmedik 1-1 olunca rakip 10 kişi olunca bu fırsatı değerlendirmem gerekiyordu. Biz de bunu yaptık. İkinci yarı yaptığımız organizasyonlarla kazandığımız için geriye düşmemize rağmen taraftarların desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Galibiyeti büyük Fenerbahçe taraftarına ve camiasına armağan ediyorum ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARIMIZI MUTLU ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Fenerbahçe taraftarlarını mutlu etmek için çalıştıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, Kaliteli bir takımız kendi seyircimiz önünde asla mağlubiyeti kabul edecek karakterimiz yok. Sonuna kadar savaşmak için Fenerbahçe hak etti. Bir yerlere gelebilmek için taraftarları mutlu etmek için çalışıyoruz. Bu maçta da bu kadar taraftar önünde geriye düşmemize rağmen pozitif destekle maçı çevirmesini bildik. Oyuncularımın isteği, hırsı ve yaptığımız hamlelerle çevirmesini bildik. Bu şekilde devam edecek şeklinde konuştu.

DAHA ETKİLİ OLABİLECEĞİMİZ İÇİN HAMLE YAPTIK BU HAMLE TUTTU

Rakibin 10 kişi kalmasının ardından sağ kanatta değişiklikler yaptıklarını dile getiren Kartal, İlk devre Mert Müldür - Kent ikilisi sağ kanatta kötü oynamıyorlardı ama rakip 10 kişi kalınca daha hücumcu, top tutan, orta yapan, gole yakın oyuncu İrfan Can'ı alarak Bright Osayi Samuel'in de hücumsal özelliklerini kullanarak en iyi şekilde değerlendirmek istedik. Sol bekleri atıldı. Farklı oyuncu oynadı. Daha etkili olabileceğimiz için hamle yaptık bu hamle tuttu diye konuştu.

İYİ BİR KADROMUZ VAR

İyi bir kadroya sahip olduklarını ifade eden Kartal, şöyle konuştu

Avrupa'da geçen dönem çok sakat oyuncu vardı. Bazı oyuncular yazılması gerekirken yazılmamıştı. İlk oynadığımız maç da çok sert bir takımla eşleşmiştik. Şimdi sezon başı geldim. Her gün çalışıyoruz. İyi bir kadromuz var. Bunu da en iyi şekilde felsefemize yönelik iyi şey çıkartmak istiyoruz. Oyuncularımla elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.

OOSTERWOLDE'YE FİZİK VE ENERJİSİ İYİ DURUMDA OLDUĞU İÇİN GÜVENMİŞTİM

Takımın sol bek oyuncusu Jayden Oosterwolde'nin, Twente maçında sol stoperde görev almasını da değerlendiren İsmail Kartal, Oosterwolde koşucu, kuvvetli ve hava hakimiyeti var. Stoperde 2 maçtır oynuyor. Samsun'da son 15 dakika oynadı. Bugün de baştan mecbur oynadı. Antrenmanlardaki performansını bildiğimizden çok fazla hata yapacağını düşünmüyordum. Ufak pas hataları oldu. Pozisyon ve zamanlama hatası olsa da genelinde iyi olacağını biliyordum. Fizik ve enerjisi iyi durumda olduğu için güvenmiştim. Bundan sonra lige, Avrupa'ya ve kadro derinliğine göre bu tip rotasyonları yapmaya devam edeceğiz dedi.

MECBUR KALIRSA 6 DA OYNATIRIZ

Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'i hem 6 hem de 8 numarada kullandıklarını söyleyen Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü Fred, 6 numara da 8 numara da oynuyor. Biz de 6-8 gibi oynatıyoruz. Mecbur kalırsa 6 da oynatırız.

BÖYLE BİR KARAR ALINDI BİZ DE BUNA UYDUK

TFF'nin Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden takımların ligin 3'üncü haftasında oynayacakları karşılaşmaları ertelemesini hakkında da konuşan Kartal, Federasyonun almış olduğu bir karar. Bir herhangi yorum yapmak istemiyoruz. Karşı takımın ülkesi de lig maçlarını erteledi. Böyle bir karar alındı biz de buna uyduk şeklinde konuştu.

İRFAN CAN BİZİM ÖNEMLİ OYUNCULARIMIZDAN BİR TANESİ

İrfan Can Kahveci'nin performansından memnun olduklarını dile getiren İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci çok önemli oyuncumuz. Her oyuncu gibi o da bizim önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Çok istekli, iyi çalışıyor, maçlara girince de karşılığını veriyor. İrfan Can vermesi gereken ne varsa vermeye çalışıyor. Oynadığı zaman bizi rahatlatıyor. Rakibe göre dinlendiriyoruz. Şu anda performansından gayet memnunuz diye konuştu.

BİZE İNANANLARA KARŞI GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ

Kendilerine inananları mutlu etmek adına gece gündüz çalıştıklarını dile getiren İsmail Kartal, şu ifadeleri kullandı

Açık net konuşuyorum. Adaletli olduğumu görünce onlar bana saygı gösteriyor. Birbirimize karşı saygılıyız. İşimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Şu anda güzel iletişimimiz var. Antrenmanlarımız güzel. 8 numaralar bizim oyunumuzun asıl parçası. Beklerimiz önemli, kanatlar önemli hepsi önemli. Gerçekten çok çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Takımımız iyi futbol oynasın taraftarlarımız mutlu olsun bize inananlara karşı gece gündüz çalışıyoruz.

BAŞKANIMIZ, YÖNETİCİLERİMİZ; LİVAKOVİC İLE UZUN ZAMANDIR UĞRAŞIYORDU

Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli taraftarlarla vedalaşan Altay Bayındır ve takımın yeni file bekçisi Livakovic ile ilgili de konuşan Kartal, sözlerini şöyle noktaladı

Altay, Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun önemli oyuncularından. Süper Lig'de ilk ben oynattım. Fenerbahçe'ye geldi A Milli oldu. Futbolda böyle şeyler oluyor. Verdiği hizmetler sebebiyle Altay'a teşekkür ediyorum. Yeni serüvene başladı bu yolculukta başarılar diliyorum. Orada bizi çok güzel bir şekilde temsil eder. Livakovic ile ilgili böyle durumda uzun zamandır başkanımız yöneticilerimiz uğraşıyordu. İyi kaleci. Kendisiyle tanıştık, memnunum. İnşallah birlikte güzel başarılara imza atarız.

JOSEPH OOSTİNG ZOR OLACAK AMA UMUDUMUZU YİTİRMİYORUZ, HER ŞEY BİTMİŞ DEĞİL

Beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ifade eden Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting, Aslında planlı gidiyordu maç 1-0 öne geçtik. Beklemediğimiz bir kırmızı kart yedik ve o oyunu değiştirdi. Sonra da kontrollü gidiyorduk. 3-1 olunca oyunu kaybettik. 5-1'lik skor hiç beklemediğimiz bir skor. Rövanş zor olacak ama umudumuzu yitirmiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Her şey bitmiş değil diye konuştu.