Tuzla Tersaneleri, Deniz Platformu Üretiminde Küresel Güç Olma Yolunda

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Tuzla Tersaneler Bölgesi'ndeki tersaneleri ziyaret etti. Devam eden projeler hakkında yetkililerden bilgi alan Görgün, daha sonra konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Haluk Görgün, "Mavi Vatan'ın güvenliği ve geleceği için emek veren kıymetli tersanelerimizi yerinde ziyaret ederek yürüyen projelerimizi kapsamlı biçimde değerlendirdik. Dearsan Tersanesi, Ada Tersanesi, Sedef Tersanesi, ADİK Anadolu Tersanesi, İstanbul Denizcilik ve Desan Tersanesi olmak üzere sektörümüzün öncü tesislerinde devam eden çalışmaların her bir safhasını detaylıca inceleme fırsatı bulduk" dedi.

Haluk Görgün, "Türkiye bugün aynı anda yaklaşık 10 tersanede, 40'a yakın deniz platformunu eşzamanlı üretebilen güçlü bir ekosisteme sahip. Bu büyük yapının arkasında; yüzlerce alt yüklenicinin emeği, binlerce nitelikli personelin yetkinliği, on binlerce alt sistemin kusursuz uyumu, yüksek yerlilik oranı ve teknoloji birikimi yer alıyor. Bu sinerji yalnızca kendi donanmamızın ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor; aynı zamanda dost ve müttefik ülkelerin taleplerine cevap verebilen küresel ölçekte bir üretim kabiliyeti oluşturuyor" dedi.

'MİLGEM SINIFI GEMİLERİN SON DURUMUNU DEĞERLENDİRDİK'

Görgün, "Faaliyetimiz kapsamında; inşası devam eden MİLGEM sınıfı gemilerin hem içine girerek hem de güverte ve üst yapı bölgelerinde incelemeler yaparak platformların son durumunu yerinde değerlendirdik.

İstanbul Tersanesi'nde devletten devlete yaptığımız anlaşma kapsamında Malezya Kraliyet Donanması için inşa edilen üç adet Littoral Mission Ship (LMS) projesini de yerinde inceledik. Üretimi tamamlanan ve suya indirilme hazırlıkları süren LÇT Çıkarma Gemilerinin üzerine çıkarak son kontrolleri ve teslimat aşamasındaki hazırlıkları yerinde değerlendirdik. Mayın Avlama Gemisi'nin inşa sürecini ve teknik ilerlemelerini sahada detaylı biçimde inceleyerek proje ekibinden kapsamlı bilgi aldık" ifadelerini kullandı.

PORTEKİZ İÇİN ÜRETİLEN GEMİNİN İLK SAÇ KESİM TÖRENİ YAPILDI

Görgün, "Tüm projelerimizin takvimlerinde herhangi bir aksama olmadan planlandığı şekilde ilerlediğini görmekten büyük bir memnuniyet duyduk. Ayrıca denizcilik alanında yüksek seviyeye sahip ülkelerden biri olan Portekiz için üreteceğimiz Denizde İkmal ve Lojistik Gemisi'nin ilk saç kesim törenini de gerçekleştirdik. STM ana yükleniciliğinde, Ada Tersanesi tarafından inşa edilecek olan bu değerli platformu Avrupalı bir müttefikimiz için hayata geçirmenin gururunu yaşadık" dedi.

'DONANMAMIZI YERLİ MİLLİ PLATFORMLARIMIZLA DONATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Görgün, "Türkiye, Asya-Pasifik'ten Körfez'e, Afrika'dan Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada güvenlik, istikrar ve barışın güçlenmesi için üretmeye, yenilik geliştirmeye ve güçlü iş birlikleri kurmaya kararlılıkla devam edecektir. Bu vesileyle; projelerimizi omuzlayan ana yüklenicilerimize, üretimin her aşamasında kritik rol üstlenen alt yüklenicilerimize, sahada ve ofiste alın teri döken mühendislerimize, teknisyenlerimize ve binlerce emekçiye, gösterdikleri gayret ve ortaya koydukları yüksek standart için gönülden teşekkür ediyorum. Tarihi kahramanlıklar ve zaferlerle dolu donanmamızı yerli milli platformlarımızla en yenilikçi yaklaşım ve son teknolojilerle donatmaya devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.