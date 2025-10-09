Tuzla Tersaneler Bölgesinde Geminin Yan Yatması: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Tuzla tersaneler bölgesinde geminin yan yatması sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, tersaneler bölgesinde bir gemi henüz belirlenemeyen nedenle yan yattı.

Gemideki 1 işçi yaşamını yitirdi, bazı işçiler yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.