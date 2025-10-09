Tuzla Tersaneler Bölgesinde Geminin Yan Yatması: 1 İşçi Hayatını Kaybetti
Tuzla tersaneler bölgesinde bir geminin yan yatması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, bazı işçiler yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tuzla tersaneler bölgesinde geminin yan yatması sonucu bir işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, tersaneler bölgesinde bir gemi henüz belirlenemeyen nedenle yan yattı.
Gemideki 1 işçi yaşamını yitirdi, bazı işçiler yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel