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Tuzla'da yangın! Alevlerin sardığı fabrikadan patlama sesleri yükseliyor

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Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı. Alevlerin gökyüzüne kadar yükseldiği alanda zaman zaman patlama sesleri duyulurken, bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip yangına müdahaleyi sürdürüyor. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yangında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan bulunmuyor. Yangının ormanlık alana sıçramaması için gerekli tedbirler alınmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği alanda zaman zaman patlama sesleri duyulurken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın için ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Tuzla'da yangın! Alevlerin sardığı fabrikadan patlama sesleri yükseliyor

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Alevli yanmanın devam ettiği alanda zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Tuzla'da yangın! Alevlerin sardığı fabrikadan patlama sesleri yükseliyor

VALİLİKTEN AÇIKLAMA VAR

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yangında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan bulunmuyor. Yangının ormanlık alana sıçramaması için gerekli tedbirler alınmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Tuzla'da yangın! Alevlerin sardığı fabrikadan patlama sesleri yükseliyor

Tuzla'da yangın! Alevlerin sardığı fabrikadan patlama sesleri yükseliyor

Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Tuzla Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Yıldırım YILDIZ:

Yazık günah rabbim kimsenin başına vermesin bir daha inşallah , bir sürü kişi ekmek yiyor oradan .

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Cem Demirkaya:

bir iş yerinin ekmek teknesinin yanması kadar zor bir şey olmaz. Allah yar ve yardımcıları olsun inşallah

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