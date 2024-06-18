Tuzla'da yangın! Alevlerin sardığı fabrikadan patlama sesleri yükseliyor
Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı. Alevlerin gökyüzüne kadar yükseldiği alanda zaman zaman patlama sesleri duyulurken, bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip yangına müdahaleyi sürdürüyor. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yangında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan bulunmuyor. Yangının ormanlık alana sıçramaması için gerekli tedbirler alınmaktadır" ifadeleri yer aldı.
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği alanda zaman zaman patlama sesleri duyulurken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın için ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
PATLAMA SESLERİ DUYULDU
Alevli yanmanın devam ettiği alanda zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA VAR
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yangında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan bulunmuyor. Yangının ormanlık alana sıçramaması için gerekli tedbirler alınmaktadır" ifadelerine yer verildi.