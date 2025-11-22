Tuzla'da Geleneksel Gemi Modelleri Sergisi Açıldı

TUZLA Belediyesi ile Gemi Modelcileri ve Gemi Severler Derneği'nin iş birliğiyle düzenlenen Geleneksel Gemi Modelleri Sergisi, Rumeli Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. 18 modelcinin hazırladığı 43 eser, denizcilik tarihinden modern teknelere uzanan geniş bir koleksiyonla sergilendi. Hem denizcilik tarihine bir saygı duruşu hem de Tuzla'nın kent kimliğinde denizin taşıdığı ağırlığın altını tekrar çizen sergi 12 Aralık'a kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Rumeli Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış programına Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl ve eşi Ayşegül Kılınç Bingöl, Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcısı Sinem Gülenç, İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Özcan Arslan, dernek temsilcileri, denizcilik sektörü temsilcileri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

'DENİZİN VAR OLDUĞUNU YENİDEN HATIRLADIK'

Açılışta konuşan Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Tuzla'da deniz kültürünü güçlendirecek projelere odaklandıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Denizle, su sporlarıyla ve denizin her haliyle buluşmanın önünü açacak, bunu teşvik edecek işler yapacağız demiştik. Göreve geldiğimizde de bu doğrultuda adımlar atmaya başladık… Artık Tuzla Belediyesi olarak Tuzla'da denizin var olduğunu yeniden hatırladık, dostlar. Bunu özellikle söylemek isterim: Denizin var olduğunu hatırladık. Su sporlarını hatırladık."

Bingöl, deniz izcileri, akademisyenler ve sektör temsilcileriyle yürütülen çalışmaları hatırlatarak şu sözlerle devam etti:

"Bugün 18 katılımcımızın emeklerini birlikte göreceğiz. Tuzla Belediyesi, denizle ilgilenen her komşusunun önünü çok daha fazla açacak. Onların projelerini artık daha fazla dinleyen, geliştiren ve destekleyen bir noktada olacağız."

CEYLAN: 43 ESERLE BURADAYIZ

Gemi Modelcileri ve Gemi Severler Derneği'nin Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Ceylan, serginin kapsamını şu sözlerle aktardı:

"Hobi olarak başlayan modelcilik hayatım yaklaşık on iki yıldır devam ediyor. Dernek üyelerimizin tamamen paylaşma amacıyla hazırladığı çalışmaları sergiliyoruz. Burada toplam 18 katılımcının hazırladığı 43 eser bulunuyor. Kayık modelleri, römorkörler, dönem gemileri, yandan çarklı Boğaz vapurları, Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlık göstermiş tekneler… Her çeşit tekneden örnek bulundurmaya özen gösteriyoruz. Sergi 12 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek."

'DENİZCİLİK KÜLTÜRÜNÜN YAYILMASI STRATEJİK ÖNEMDE'

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Hüseyinoğlu da Tuzla'nın denizle ilişkisini artıracak her çalışmanın ülke denizciliği açısından kritik olduğunu belirterek "Bu çalışmalar, Eren Ali Bey'in öncülüğünde Tuzla Belediyesi'nde başlatılan denizciliği sevdirme ve toplumla buluşturma politikasının hayat bulmuş etkinliklerindendir. Yalnızca bu sergi değil, deniz yarışları, denizcilik eğitimleri ve benzeri tüm faaliyetler toplumun denizle daha sık buluşması adına çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

Hüseyinoğlu, Türkiye'nin deniz stratejisinin güçlenmesi için bu tip etkinliklerin yalnızca kıyı ilçelerinde değil, Anadolu şehirlerinde dahi yapılması gerektiğini dile getirdi.

'TUZLA BİR DENİZ KENTİDİR'

Tuzla Belediyesi Denizcilik ve Tersaneler Koordinatörü Gökhan Karakaş ise serginin, kentin denizcilik ekosisteminin bir yansıması olduğunu söyledi:

"Tuzla, gerçek bir deniz kentidir.Tersaneler, üniversiteler, denizcilik ve su sporları burada birleşerek güçlü bir denizcilik ekosistemi oluşturuyor. Bu sergide 18 sanatçının, geçmişin izlerini taşıyan 43 modeli yer alıyor."

Karakaş, sergilenen Kartal Hücumbotu modeli üzerinden tarihin korunmasına dikkat çekerek "Bir gemi iyi bakılırsa, ya da bir modeli yapılırsa tarihe yenilmez. Kartal İstimbotunun modeli de burada, karşımızda duruyor. Son olarak, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün ileri vizyonuyla Tuzla'yı bir denizci kent haline getirme hedefimiz var. Çünkü denizin hem bereketi hem doğal güzellikleri Tuzlalılara çok iyi gelecek. Bunu biliyoruz. Sporundan tersanesine kadar Tuzla, denizciliğiyle ön plana çıkan bir kent olacak" dedi.

SERGİ 12 ARALIK'A KADAR AÇIK

Geleneksel Gemi Modelleri Sergisi, 21 Kasım - 12 Aralık tarihleri arasında Rumeli Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek. Organizatörler, her yıl yeni modeller ve yeni katılımcılarla sergiyi büyütmeyi hedefliyor.