Son dakika haber... Tuzla'da 3 kişinin öldüğü patlama: 4 şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

Edinilen son dakika gelişmesine göre TUZLA Orhanlı sanayi bölgesinde kimyasal üretim yapan iş yerinde 3 işçinin ölümüne neden olan patlamaya ilişkin hazırlanan iddianamede 4 şüpheli hakkında 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

TUZLA Orhanlı sanayi bölgesinde kimyasal üretim yapan iş yerinde 3 işçinin ölümüne neden olan patlamaya ilişkin hazırlanan iddianamede 4 şüpheli hakkında 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede iş yeri sahibi Mustafa Umut Bıçaklı'nın asli kusurlu bulunduğu vurgulandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Tuzla Orta Mahalle'deki Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren ve kimyasal üretim yapan Messer Kimya isimli iş yerinde 29 Nisan 2022 tarihinde patlama gerçekleştiği anlatıldı. Patlamada iş yerinde çalışan 3 kişinin öldüğü, birçok kişinin yaralandığı ve çevredeki fabrikaların zarar gördüğü belirtildi.

İddianamede kazada hayatını kaybeden işçiler Mustafa Öztürk, Tayfun Aydın ve Turgay Tünev'in ailesinin emniyette alınan ifadelerinde yetkililerden ve sorumlulardan şikayetçi oldukları vurgulandı.

Messer Kimya'nın sahibi şüpheli Mustafa Umut Bıçak'ın ifadesine de yer verilen iddianamede, Bıçak'ın bahse konu yere yeni taşındıklarını, gerekli başvuruları yaptıklarının ve ruhsat işlemlerinin tamamlanmasını beklediklerini söylediği hatırlatıldı. Bıçak'ın patlama sırasında iş yerinde 5 kişinin olduğunu, hayatını kaybeden 3 kişi dışındakilerin kendisi ve annesi olduğunu öne sürdüğü belirtildi. Patlama sırasında iş yerinde üretim yapılmadığını kaydeden Bıçak'ın, sevkiyata hazır haldeki metil, keton ve peroksit ürünlerin olduğunu söylediği hatırlatıldı.

UZUN ZAMANDIR DENEY YA DA ANALİZ YAPMIYORMUŞ

OLAYDAN 24 GÜN ÖNCE İŞ YERİ DENETLENMİŞ

İŞ YERİ SAHİBİ ASLİ KUSURLU BULUNDU

15'ER YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ