Tutuklu yargılanan suç örgüt lideri: Cezaevinde psikolojim bozuldu

BURSA merkezli 7 ilde geçen yıl 'Sarallar' suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Mahzen-32' operasyonunda gözaltına alınıp, haklarında dava açılan 14'ü tutuklu, 35 sanığın yargılandığı davada operasyona katılan komiser yardımcılarının tanık olarak dinlendi. Örgüt lideri olmakla suçlanan Hakkı Saral savunmasında, "Burada terör örgütü üyeleri ile yan yana kalıyorum. Burada psikolojim bozuldu. Bir suçum olsa ömür boyu yatayım razıyım. Ama bir suç işlemedim" dedi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 'Sarallar' diye bilinen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin, vadeli araç alım satım faaliyetlerinde bulunarak mağdurlardan silah zoruyla yüksek miktarlarda para tahsilatı yaptıkları, taraf olmadıkları alacak verecek konularında tarafmış gibi gösterip pay talep ettikleri, Bursa dışından getirdikleri 'tetikçiler' aracılığıyla para vermeyi kabul etmeyen kişiler ile iş yerlerine yönelik silahlı saldırı düzenlediklerini, silahla ölüm tehdidinde bulundukları kişilerin iş yerlerine ve araçlarına zorla el koyduklarını ve bu malları örgüt üyelerinin üzerine geçirdikleri tespit edildi. 26 Nisan 2024 tarihinde Bursa merkezli İstanbul, Ankara, Trabzon, Yalova, İzmir ve Diyarbakır'da toplam 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Çatışmanın da yaşandığı operasyonda, aralarında örgüt lideri Hakkı Saral'ın da olduğu 27 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 16 tabanca, toplam değeri 56 milyon 434 bin lira olan 53 çek ve senet, 1272 farklı çaplarda fişek, 430 bin 400 lira, 123 bin 800 dolar, 20 bin 800 euro ve 2 lüks araç ele geçirildi.

Soruşturmanın devamında, Sarallar'ı İnegöl'e çağırıp daha sonra kendileriyle birlikte çalıştığı öne sürülen, ilçede 'Hanım Ağa' olarak tanınan Derya T.'nin de (41) bulunduğu 8 kişi daha gözaltına alındı. Derya T.'nin piyasadan alacaklarını tahsil edemeyince suç örgütünü İnegöl'e çağırdığı, bir süre sonra da bu kişilerle birlikte çalıştığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 şüpheli tutuklandı.

Örgüt üyeleri hakkında Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıklardan 21'i önceki duruşmalarda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanıkların yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katılırken, sanıklardan bazıları da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

'KURŞUNLARDAN MOTOSİKLETİN ARKASINA SİPER ALARAK KURTULDUK

Duruşmada ifade veren operasyon günü örgüt üyeleriyle çatışan komiser yardımcısı Y.B., "Olay tarihinde Sarallar suç örgütü olduğu iddia edilen örgütle ilgili çalışma yapılıyordu. Ben de komiser yardımcısı arkadaşım R. D. ile birlikte oraya gittim. Şüphelilerin Bursa'dan silahlı eylem yapmak için gelecekleri yönünde bilgi aldık. Biz de kendilerinin eylem yapacakları kafeye gittik. Burada Fırat E. bu kafede okey oynadığını gördük. Biz de olumsuzluk olmayınca büroya geri dönmeye karar verdik. Merkeze doğru giderken kafenin önünde duran bir aracın selektör yaparak bize geldiğini gördük. Biz devam ederken araç önümüzü kesti. Arabadan inen Kadir S. tabancayla araca yanaşıp benim kapımı açarak, az önce bulunduğumuz kafenin önünde durduğumuzu söyleyip 'Siz kimi koparıyorsunuz, kimi gözetliyorsunuz' diye silahı doğrulttu. Bende 'Polisim bırak silahını' dedim. Bunun üzerine şüpheli kaçmaya başladı. Takip ederken Kadir S. dönerek bana ateş 3-4 el ateş açtı. Şüpheliyi yakalayamayınca arabanın oraya döndüm. Bir süre sonra bizi takip eden araçla Fırat E. ve birkaç kişi olay yerine geldi. Fırat E. bize doğru bakıp elindeki tabancayla ateş etmeye başlayınca bir motosikletin arkasına siper alarak gizlendik. Yaklaşık 10-11 el ateş açtı. Mermiler motosiklete denk geldi. Daha sonra Fırat E. araca binip kaçtı. Hatta Fırat'ın ateş ettiği sırada iddianamede ismi geçmeyen S.T. isimli bir esnafı kurşun sıyırdı, hafif yaralandı. İş yerine de kurşun isabet etti. Korktuğu için şikayetçi olmadı. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

'POLİS OLDUĞUMUZU SÖYLEMEMİZE RAĞMEN ATEŞ AÇTILAR'

Y.B.'nin ardından ifade veren Komiser Yardımcısı R.D. de "Arkadaşım Fırat E.'yi kovalarken bende aracı kullanan A.O'yu yakalamak için araçtan indim. Bana silah doğrulttu. 7-8 metre mesafeden bana ateş açtı. Ama isabet etmedi. Daha sonra olay yerinden uzaklaştığı sırada otomobillerinin arka lastiğine ateş açtım. Ancak yine de kaçtı. Bir süre sonra arkadaşım Y.B. geri döndü. Yaklaşık 5 dakika sonra aynı araç geri geldi. Aracın yolcu koltuğundan inen Fırat E. ateş açmaya başladı. Sanıklardan şikayetçiyim. Polis olduğumuzu söylememize rağmen bize bu şekilde ateş açtılar" diye konuştu.

'SUÇUM OLSA ÖMÜR BOYU YATAYIM'

SEGBİS'le bağlanarak savunmasını yapan tutuklu sanık Hakkı Saral, "Burada tek başına kalıyorum. Terör örgütü üyeleriyle yan yana kalıyorum. Burada psikolojim bozuldu. Bir suçum olsa ömür boyu yatayım razıyım. Ama bir suç işlemedim. Sanıklardan Okay A.'dan araç kiraladım. Tahliyemi talep ederim" dedi.

Hakkı Saral'ın ardından SEGBİS'le bağlanan Ümit Saral da suçlamaları reddederek, "Ağabeyimin benimle bir ilgisi yoktur. Kendisi 60 yaşındadır. Eğer bir suç işlemiş olsaydı bu yaş kadar işlerdi" diye konuştu.

Diğer sanıkları ve avukatların taleplerini de dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Zafer S., Abdulsamet S. ve Ahmet Berkan Ş.'nin tahliyesine karar verdi.

Toplam 11'i tutuklu 35 sanığın yargılanmasına, Kasım ayında devam edilecek.