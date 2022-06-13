Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem - Güvenlik kamerası(2) - Haberler

Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem - Güvenlik kamerası(2)
AA - Güncel
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Deprem anı güvenlik kamerası görüntüleri Van'ın Tuşba ilçesinde dün saat 21.35'te yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem anı Erciş ilçesindeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Deprem anı güvenlik kamerası görüntüleri
Van'ın Tuşba ilçesinde dün saat 21.35'te yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem anı Erciş ilçesindeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem anında market çalışanları ve müşteriler iş yerinden koşarak ayrıldı.
AA / Güncel