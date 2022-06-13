Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem - Güvenlik kamerası(2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem - Güvenlik kamerası(2)

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Deprem anı güvenlik kamerası görüntüleri Van'ın Tuşba ilçesinde dün saat 21.35'te yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem anı Erciş ilçesindeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Deprem anı güvenlik kamerası görüntüleri

Van'ın Tuşba ilçesinde dün saat 21.35'te yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem anı Erciş ilçesindeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem anında market çalışanları ve müşteriler iş yerinden koşarak ayrıldı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Güncel

Deprem Tuşba Van Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title