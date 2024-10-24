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TUSAŞ şehitlerine gözyaşları ile veda

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yaşanan terör saldırısında şehit olan TUSAŞ çalışanları Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz, Cengiz Coşkun ve taksi şoförü Murat Arslan son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne ( Tusaş ) yönelik saldırıda teröristlerin olay yerinde şehit ettikleri TUSAŞ çalışanları Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun cenazeleri, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde getirildi. Şehitlerin yakınları taziyeleri kabul etti.

TUSAŞ çalışanı 3 şehit son yolculuğuna uğurlandı

ACILI AİLELERE DESTEK OLDULAR

İkindi vakti kılınan cenaze namazına, şehitlerin yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, eski bakanlar ve bazı milletvekilleri katıldı.

TUSAŞ şehitlerine gözyaşları ile veda

CENAZE NAMAZINI ALİ ERBAŞ KILDIRDI

Şehitlerin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Ardından şehitler Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun'un cenazeleri Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

TUSAŞ çalışanı 3 şehit son yolculuğuna uğurlandı

Şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan'ın cenaze töreni ise Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde gerçekleşti. Törene, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da katıldı. Arslan'ın cenazesi Merkez Ulu Cami'de kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.

TUSAŞ çalışanı 3 şehit son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ çalışanı 3 şehit son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ çalışanı 3 şehit son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ çalışanı 3 şehit son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ çalışanı 3 şehit son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ şehitlerine gözyaşları ile veda
Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel

Cengiz Coşkun Kahramankazan Murat Arslan Havacılık Güvenlik Politika Güncel Ankara TUSAŞ Terör

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