TURLA 2025 yılı faaliyetleri değerlendirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Basın Yayın Birliği tarafından yürütülen Turkish Literature Abroad (TURLA) Projesi'nin 2025 yılı faaliyetleri değerlendirildi.

Cağaloğlu Kitapçılar Çarşısı'nda düzenlenen basın toplantısına, Türk yayıncılık sektöründen temsilciler ve basın mensupları katıldı.

Basın Yayın Birliği Başkanı Halil Çelik, toplantı öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, TURLA'nın Türk edebiyatının yurt dışına açıldığı projelerden biri olduğunu belirterek, "Kültürel ihracatımızın en önemli araçlarından biri kitaptır. Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Basın Yayın Birliği tarafından 2017'den bu yana devam eden TURLA, her yıl üzerine koyarak yeni fuarlar ekleyerek büyümeye çalışan bir proje." dedi.

"Hedefimiz 2026'da daha önce gidilmeyen pazarlara adım atabilmek"

Çelik, projenin temel amacının, yurt dışı kitap fuarlarına gitme imkanı olmayan yayınevleri adına yabancı ülkelerdeki fuarlara katılmak olduğunu aktararak, "Bu 8 yıllık süreçte, yurt dışına adım atma ihtiyacı duymayan yayıncıların, TURLA projesiyle başlayıp daha sonraki süreçte kendi imkanlarıyla fuarlara gidip oradan ciddi bir ekonomik dönüş sağlama hedeflerini görmüş olduk." diye konuştu.

Sürece dair düşüncelerini de dile getiren Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sürecin dışında kalan yayınevlerinin en azından yeni süreçte dahil olma isteklerinin oluşabileceğini düşünüyoruz. Neticede bu projeyle yayınevinden herhangi bir şey talep edilmiyor. Sadece onlardan istediğimiz emek sarf etmeleri, kataloglarımıza eser ve bilgi içeriklerini vermeleri. Onlar adına yapmış olduğumuz telif satış pazarlamalarından ve tanıtımlarından sonra yayınevlerinin bu ilişkileri daha da öteye götürmelerini istiyoruz. Hedefimiz 2026'da daha önce gidilmeyen pazarlara adım atabilmek."

"Yayıncılarımız yurt dışı fuarlarda yabancılık çekmedi"

Basın Yayın Birliği Başkan Yardımcısı Yusuf Ünal, dernek adına TURLA Projesi'nin Genel Koordinatörlüğünü yaptığını söyleyerek, "Biz yayıncılar yurt dışındaki fuarlara gittiğimiz zaman farklı ülkelerin edebiyatını tanıtmaya çalıştığını görüyorduk. Herkes kendi edebiyatını tanıtmayla uğraşırken, biz de yayıncı arkadaşlarla 'ne yapabiliriz' diye bir düşünce içerisine girdik. Daha sonra ilk heyecanla Bolonya'ya gittik ve orada büyük ilgi gördük." dedi.

Ünal, bu yıl itibarıyla Frankfurt, Londra, Sharjah, Bolonya ve Bakü gibi yurt dışı kitap fuarlarında Türk edebiyatının tanıtımı için büyük çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Kitaplar için çevrim içi pazar oluşturmak istediklerine dile getiren Ünal, "Bu da yayıncılarımız açısından özellikle yurt dışında gidecekleri fuarlar öncesinde bir tanışma imkanı ortaya çıkardı. Böylece yayıncılarımız gittikleri yurt dışı fuarlarda yabancılık çekmedi." şeklinde konuştu.

"Yayınevleri için kataloglar çok önemli"

TURLA'nın Türk yayıncılarla yabancı yayıncıları bir araya getirme hususunda bir buluşma noktası olduğunu vurgulayan Yusuf Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm Türk edebiyatını yurt dışında tanıtma hususunda bir gayret sarf ediyoruz. Birçok yayınevi, yazarları ve çizerleri de bu işin içerisine katıyoruz. Emeği geçen herkesin aslında bu işin içerisine katılması çok önemli. Yabancı yayıncılar için de sürekli güncellediğimiz kataloglar, Türk edebiyatı açısından çok önemli."

TURLA Projesi Danışmanı Akif Pamuk ve TURLA Proje Koordinatörü Sümeyra İnanç'ın da konuşma yaptığı toplantıda, bu sene TURLA kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi, aynı zamanda 2026'daki yapılacaklara ilişkin bilgiler verildi.

Türk edebiyatı yurt dışı fuarlarda kataloglarla temsil edildi

TURLA Projesi kapsamında, Türk edebiyatının yurt dışında tanıtımına yönelik çok sayıda çalışma gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde kurgu, kurgu dışı ve çocuk yayıncılığı alanlarında hazırlanan üç yayın kataloğu, Türkiye'nin önemli yazarları, ödüllü isimleri ve çok satan eserlerini kapsayacak şekilde oluşturuldu. Kataloglar Bakü, Frankfurt ve Sofya kitap fuarları başta olmak üzere Guadalajara, Sharjah ve Bologna gibi prestijli uluslararası fuarlarda temsil edildi.

Projede ayrıca Türkiye yayıncılık sektörünün tanıtımına yönelik olarak "Publishing in Türkiye" başlıklı sektör dergisi yayımlandı. Dergi, Frankfurt Kitap Fuarı'na özel hazırlanarak Türkiye Ulusal Standı'nda sektör temsilcilerinin dikkatine sunuldu.

Uluslararası fuarlarda yayıncı buluşmaları düzenlendi

Proje dahilinde Türkiye'nin uluslararası kitap fuarlarındaki stantlarında yayıncı buluşmaları da düzenlendi.

Bu kapsamda Frankfurt Kitap Fuarı'nda Güney Koreli ve İtalyan yayıncılarla buluşmalar gerçekleştirildi. Guadalajara Kitap Fuarı'nda ise Meksikalı ve Arjantinli yayıncılarla Türk yayıncılar bir araya getirildi. Sofya Kitap Fuarı'nda da Bulgar yayınevleri Türk yayıncılarla buluşturuldu.

Son dört ayda Güney Kore, İtalya, Meksika, Arjantin ve Bulgaristan'dan toplam 55 yabancı yayınevi, Türkiye Ulusal Standı'nda ağırlanarak 200'den fazla ikili görüşme gerçekleştirdi.

TURLA Projesi kapsamında yürütülen bir diğer çalışma ise Online Yayıncı Buluşmaları oldu. Dört farklı günde düzenlenen çevrim içi yayıncılık fuarlarına, Endonezya'dan Ekvador'a, İran'dan Kanada'ya uzanan geniş bir coğrafyadan 30'dan fazla ülkeden katılım sağlandı.

Bu buluşmalar sayesinde Türk yayınevleri yabancı yayıncılarla birebir görüşmeler yaparak eserlerini tanıtma imkanı buldu.

Eylül ayından bu yana gerçekleştirilen çevrim içi ve yüz yüze çalışmalar kapsamında 120'den fazla ikili görüşme yapıldı ve çok sayıda Türkçe eserin dünya genelindeki okuyucularla buluşmasının önü açıldı.

Proje kapsamında ayrıca Türk yayıncılara yurt dışı fuar takvimleri, uluslararası çeviri destek fonları ve prestijli edebiyat ödülleri hakkında bilgilendirme yapılarak, Türk edebiyatının uluslararası görünürlüğünün artırılması hedefleniyor.