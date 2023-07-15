Türkmenistan'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında program düzenlendi

Türkmenistan'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında şehitleri anma programı düzenlendi, fotoğraf sergisi açıldı.

Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliği Kültür Merkezinde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" şehitlerini anma programına Büyükelçilik Müsteşarı ve Geçici Maslahatgüzarı Gülşah Cumurcu, Büyükelçilik mensupları ve yayıncı kuruluş temsilcileri katıldı.

Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende konuşan Cumurcu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yılı vesilesiyle toplandıklarını ifade ederek, "7 yıl önce yaşadığımız, yakın tarihimizin bu en korkunç ihanetine karşı halkımızın ortaya koyduğu kahramanca direnişi hatırlayarak toplumsal hafızamızı diri tutmak, bu uğurda kaybettiğimiz, acıları halen taze olan 251 aziz şehidimizi anmak ve yaralanan binlerce gazimize ve yüce milletimize şükranlarımızı sunmak üzere bir araya geldik." dedi.

Bundan 100 yıl önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının destansı kurtuluş mücadelesiyle Cumhuriyetin kurulduğunu ifade eden Cumurcu, "15 Temmuz 2016'da ise, Cumhuriyetimizin 100 yıllık kazanımlarını elimizden almak isteyen, devletimizi ve demokratik düzenimizi hedef alan darbecilere karşı, milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliğinde verdiği destansı direnişle, tıpkı İstiklal Marşımızın 'Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın, siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın' dizelerindeki gibi kendini tanklara tüfeklere karşı siper etmiştir." diye konuştu.

Bildiğimiz ve bilemediğimiz nice kahramanların, 15 Temmuz gecesi sergilediği bu demokrasi direnişi sayesinde Türkiye Yüzyılının temellerinin atıldığını kaydeden Cumurcu, "Bilim insanlarımız, sanatçılarımız, sporcularımız, iş insanlarımız, girişimcilerimiz, milletimizin 15 Temmuz günü gösterdiği kahramanlıklardan aldıkları güç ve cesaretle Türkiye Yüzyılını her alanda yenilik ve atılım ile taçlandıracaktır." ifadelerini kullandı.

Daha sonra 15 Temmuz şehitleri anısına Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar okundu.

Programın ardından davetliler 15 Temmuz şehitleri fotoğraf sergisini gezdi.