Türkmen Karahöyük kazısında altın muska ile mühür bulundu

Konya'nın Çumra ilçesi Türkmen Karahöyük'te yürütülen kazılarda, yaklaşık 3 bin 500 yıllık Luvice hiyeroglif yazılı mühür ile Roma dönemine ait altın muskaya ulaşıldı.

Altı yıl süren yüzey araştırmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle başlatılan kazı çalışmalarının üçüncü sezonu, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Michele Rüzgar Massa ile Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. James Osborne'un eş başkanlığında, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Erpehlivan'ın yardımcılığında devam ediyor.

Bilkent, Chicago, New York ve Pavia üniversiteleri ile Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü ve Konya Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği kazılarda, bu yıl dikkat çekici buluntulara ulaşıldı.

"Bu tür muskalar çok yaygın değil"

Kazı eş başkanı Doç. Dr. Michele Rüzgar Massa, AA muhabirine, höyükte beş yerde kazı çalışması yapıldığını söyledi.

Bölgenin çok önemli bir merkez olduğuna işaret eden Massa, "Milattan sonra 4. veya 5. yüzyıla ait Hristiyan bir amuleti (muska) bulduk. Bakır kutu içinde çok ince, 0,1 milimetrelik altın levha üzerinde büyük ihtimalle İncil'den bir pasaj yazılı. Küçük bir çocuğa ait. Yani nazar boncuğu gibi düşünebiliriz. Bu tür muskalar çok yaygın değil. Bildiğimiz kadarıyla benzer örneklerden biri Almanya'da bulundu." diye konuştu.

Hitit döneminin idari yapısına ışık tutacak mühür ortaya çıktı

Massa, kazılarda hiyeroglif Luvice yazılı taş mühür, iki bakır mühür ve kil mühür baskısının da gün yüzüne çıkarıldığını belirterek, "Mühürde Luvice hiyeroglif bir yazı var. İsim ve unvan. Bu kişi çok yüksek bir rolde değil ama yine de bürokrasiye ve devlete ait bir hiyerarşi görüyoruz. Buranın milattan önce 1500-1400 civarında büyük bir idare merkezi olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Taş mühürde "Kurunti-ziti" isminin yer aldığını aktaran Massa, bu adın Hitit dünyasında önemli bir yere sahip olan "Kurunta" adlı tanrıyla bağlantılı olduğunu dile getirdi.

Massa, kil mühür baskısı üzerinde ise farklı bir ismin yer aldığını, bunların bölgede görev yapan idari personelin belgeleri mühürlemek amacıyla kullandıkları mühürler olduğunu anlattı.

"Türkmen Karahöyük Anadolu arkeolojisi açısından önemli bir konumda bulunuyor"

Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Erpehlivan da kazılarda yaklaşık 150 kişilik ekibin görev yaptığını, bunların önemli bölümünü Türkiye'den ve yurt dışından gelen araştırmacıların oluşturduğunu vurguladı.

Kazı ekibinde 13 ülkeden yaklaşık 60 araştırmacının yer aldığını anlatan Erpehlivan, şunları kaydetti:

"Türkmen Karahöyük, Anadolu arkeolojisi açısından önemli bir konumda bulunuyor. Konya, Anadolu'nun tam ortasında kültürlerin kesiştiği bir bölgede yer alıyor. Türkmen Karahöyük ise tek bir döneme odaklanan bir kazı değil. Geç Helenistik dönemden başlayarak Demir Çağı, Tunç Çağı ve daha eski dönemlere kadar uzanan çok katmanlı bir yerleşimi araştırıyoruz."

Kaynak: AA