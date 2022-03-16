TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFİ DİYARBAKIR'DA İLK MARKETİNİ AÇTI

TÜRKİYE Tarım Kredi Kooperatifleri Diyarbakır'da ilk şubesini açtı. Marketin açılış törenine katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, kooperatifin hem çiftçiyi koruduğunu hem de ürünlerin tarla fiyatı ile marketteki raf fiyatı arasındaki uçurumu en az indirdiğini söyledi. Açılış sonrası alışveriş yapanların çoğunluğu sıvı yağ satın aldı.

Yenişehir ilçesinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin kentteki ilk marketinin açılışı için tören düzenlendi. Törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, Genel Müdür Hüseyin Aydın, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

'KOOPERATİFLERİN SAHİBİ, PATRONU ÇİFTÇİDİR'

Kooperatiflerin önemine değinen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Karaloğlu, şunları söyledi:

"Tarım Kredi Kooperatifleri artık yeni bir vizyonla Türkiye'de özellikle gıdada fiyat istikrarını sağlamak, gıda fiyatını regüle etme noktasında da çok önemli bir fonksiyonu sağlamış olacak. Son 2 yıldır dünya pandemi ile mücadele ediyor. Pandeminin bize bıraktığı en büyük miras üretim ve tedarik zincirinde oluşturduğu büyük problemle fiyat artışı ve enflasyon olacak. Bundan dünyanın bir parçası olarak biz de etkilendik ve bununla ilgili de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümet mücadele veriyor. Bir taraftan çiftçimizi destekliyoruz, üretimi teşvik ediyoruz, diğer taraftan bunu fırsata çevirip bu tedarik zincirindeki sorunu fırsata çevirip kötü niyetli insanların karaborsacılık, stokçuluk dediğimiz ve yasalarımızda suç olan bu tür durumlarla da mücadele ediyoruz. Bütün derdimiz bu olumsuzluktan vatandaşlarımızın daha az etkilenmesi. Türkiye'de hep tartışılan bir konu vardır. Neden ürünün tarladaki fiyatı ile marketteki, raftaki fiyatı arasında bu kadar çok fark vardır. Bire 4, bire 6 fark olur kimi zaman. Bu hep tartışılır. Son iki senedir de yine çok tartışıldı. İşte bu kooperatif marketçiliğinin aslında çıkış noktası özellikle sebze meyvede tarla fiyatı ile raf fiyatı arasındaki bu uçurumu tüketici lehine azaltma konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın Tarım Kredi Kooperatiflerine vermiş olduğu talimatla Türkiye genelinde kooperatiflerimiz böyle bir marketçilik işine girdi. Kooperatiflerimiz çiftçinin güvencesidir. Sahibi, patronu çiftçidir. Yönetim kurulu başkanımız bir çiftçidir. Bu marketin sahibi bir çiftçidir, bunu böyle bilmeniz lazım. Kooperatiflerin 800 civarında kendi ürettiği ürün var. Vatandaşlarımızı koruyalım düşüncesiyle bu marketçilik faaliyeti başladı."

'ÇİFTÇİLERİMİZİN YANINDAYIZ'

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır da, "Biz Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri olarak teşkilatlanmış 1615 kooperatif, 204 hizmet bürosu ile çiftçilerimizin tarımsal ihtiyaçlarının karşılanması yanında bilgi ve destek konusunda da donanımlı personellerimiz ile yanlarında yer alıyoruz. Çiftçimizin daha üretim aşamasındayken yanlarında yer alıyor, ihtiyaç duyduğu her ne varsa tohumdan ilaca, gübreden mazota, sulama sistemlerinden sera örtüsüne kadar tarımsal girdilerini tedarik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Karaloğlu ve beraberindekiler açılış sonrası marketi gezerken, vatandaşların çoğu sıvı yağa ilgi göstererek alışveriş yaptı.