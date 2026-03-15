Konya Belediyesi'nden Suriye'de İftar

Konya Büyükşehir Belediyesi ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin başkenti Şam'da Türkmen nüfusun yoğun yaşadığı Tadamun Mahallesi'nde bin kişiye iftar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, AK Parti Genel Merkezinin organizasyonu ve 17 belediyenin katkılarıyla Suriye genelinde düzenlenen iftarlar, Şam'da devam etti.

Başkent Şam başta olmak üzere Halep, Hama, Humus, Lazkiye, Deyrizor ve Rakka illerinde Türkiye'deki 17 belediyenin katkıları ve Suriye'de çalışma yürüten STK'ların işbirliğinde ramazan sonuna kadar yaklaşık 500 bin kişiye iftar verilmesi hedefleniyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Tekkaymaz, AA muhabirine, Suriye'de yürütülen iftar programlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiğini söyledi.

Tekkaymaz, ramazan ayı boyunca Suriye'de farklı şehirlerde iftar organizasyonları düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın özellikle Suriye ve Gazze coğrafyasıyla ilgili talimatları vardı. Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatlarıyla Suriye'de 3 farklı şehirde iftar organizasyonları gerçekleştirdik. 10 gün Hama'daydık, 10 gün Humus'taydık. Şimdi de 10 gündür Şam'dayız. Buradaki kardeşlerimizle birlikte iftar faaliyetlerimizi sürdürüyoruz."

Suriyelilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Duma'dan Adnan Tellavi de iftar programına katılmak için geldiğini belirterek, başta Türk halkı olmak üzere devrim öncesi ve sonrasında Suriyelilere gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriyelilerin gönlünde değerli, onurlu ve özel bir yere sahip olduğunu dile getiren Tellavi, Türkiye'nin milyonlarca Suriyeliye kapılarını açtığını hatırlattı.

Tellavi, "Türkiye yaklaşık 4 milyon Suriyeliyi ağırladı. Onlara yemek, içecek, çadır ve ev imkanı sağladı. Böyle bir dayanışma ve birliktelik birçok ülkede kolay kolay görülmez. İnsanlar burada iftar sofralarında bir araya gelerek sevinçlerini paylaşıyor." dedi.

Suriye'de yaşanan zorlu süreçte Türkiye'nin Suriyelileri yalnız bırakmadığını vurgulayan Tellavi, eski rejimin Suriyeliler ile Türkler arasındaki ilişkileri engellemeye çalıştığını belirtti.

Tellavi, "Eski rejim Türklerle iletişim kurmamızı engellemeye çalışıyordu. Ancak Türk halkı bizi terk etmedi. Bugün düzenlenen bu tür etkinlikler de onların desteği sayesinde gerçekleşiyor. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

İftara katılanlardan Şam kırsalındaki Duma ilçesinden Mahmut Tellavi ise Türk halkının Suriyelilere gösterdiği dayanışma ve misafirperverliğe teşekkür etti.

Mahmut, birçok Suriyelinin Türkiye'de yaşadığını belirterek, "Çocuklarımız Türkiye'de Bursa ve İstanbul gibi şehirlerde yaşıyor. Türk halkıyla aramızdaki bağ yüzeysel değil, köklü bir bağdır. Onlar Müslümanların acısını ve sıkıntısını hissediyor." dedi.

Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara verdiği desteğin unutulmayacağını vurgulayan Mahmut, milyonlarca Suriyelinin Türkiye'de barınma, sağlık ve temel ihtiyaçlara erişim imkanı bulduğunu söyledi.

Türkiye halkına Suriyelilere yardım ettiği ve ülkesine geri dönmesine destek verdiği için teşekkür eden Yaser Dumani, "Şu an Türklerle beraber iftar yapıyoruz. Tek aile gibiyiz." diye konuştu.

İftar organizasyonuna katılan ve sevinçten gözyaşlarını tutamayan Abdurrahman Fevvaz, evlatlarının zaferden önce kuzeyde (İdlib ve Halep'te) olduğunu ve Şam'a döndükleri için mutlu olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.