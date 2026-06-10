Haberler

Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim

Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dijital içerik üreticisi Sophie Rain, 2026 Dünya Kupası öncesinde yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Rain, turnuvayı gol kralı olarak tamamlayan futbolcuyu özel bir şekilde ödüllendirmek istediğini söyledi.

  • Yetişkin içerik üreticisi Sophie Rain, Dünya Kupası'nda gol kralı olan futbolcuyla bir gece geçireceğini açıkladı.
  • Rain'in açıklaması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
  • Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışı, Rain'in açıklamasıyla farklı bir boyut kazandı.

Dijital içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Sophie Rain, Dünya Kupası öncesinde yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Rain'in turnuvanın gol kralına yönelik sözleri kısa sürede dikkat çekti.

"GOL KRALINI ÖDÜLLENDİRMEK İSTİYORUM"

Sophie Rain, yaptığı açıklamada Dünya Kupası'nı gol kralı olarak tamamlayan futbolcuya özel bir ödül vermek istediğini belirtti. Ünlü fenomen, "Dünya Kupası'nda gol kralı olan kişiyle bir gece geçirerek ödüllendirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Rain'in açıklaması futbolseverler ve takipçileri arasında geniş yankı uyandırdı. Dünya Kupası henüz başlamadan yapılan bu açıklama, turnuvayla ilgili en dikkat çekici çıkışlardan biri olarak değerlendirildi.

GÖZLER GOL KRALLIĞI YARIŞINDA

Dünya Kupası'nda hangi futbolcunun gol kralı olacağı merak edilirken, Sophie Rain'in açıklaması yarışa farklı bir boyut kazandırdı. Turnuvanın en golcü oyuncusunun kim olacağı şimdiden futbol kamuoyunun en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran'ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi

Gece yarısı çatışma! ABD İran'ı vurdu, Tahran 3 ülkeye birden saldırdı
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü

Dosyada yeni gelişme: Gaffar Okkan'ın katilleri aramıza dönüyor

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahte pilot skandalı! 17 yıl boyunca uçtu, milyonlarca dolar kazandı

Sahte pilot skandalı! 17 yıl boyunca uçtu, milyonlar kazandı
FBI, ABD'de oynanacak FIFA Dünya Kupası'nda izinsiz İHA kullanımına karşı alarma geçti

Bu görüntüler için alarma geçildi!
Ülkenin gece kondu mahallesine kanlı baskın: 12 ölü

Ülkenin gece kondu mahallesine kanlı baskın: 12 ölü
Tarihimizde bir ilk, Türkiye İzlanda'ya büyükelçi atadı

Bir dönem Türk öldürmek serbestti, şimdi o ülkeye büyükelçi atadık
İşte Aziz Yıldırım'ın 'Sakın göndermeyin' dediği futbolcu

İşte "Sakın göndermeyin" dediği futbolcu
Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor

Bir zamanlar büyük bir patrondu, artık sokaklarda yaşıyor
Okan Buruk olay adam için kararını verdi: Alalım, ben onu adam ederim

Olay adam için kararını verdi: Alalım, ben onu adam ederim