Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
Dijital içerik üreticisi Sophie Rain, 2026 Dünya Kupası öncesinde yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Rain, turnuvayı gol kralı olarak tamamlayan futbolcuyu özel bir şekilde ödüllendirmek istediğini söyledi.
- Yetişkin içerik üreticisi Sophie Rain, Dünya Kupası'nda gol kralı olan futbolcuyla bir gece geçireceğini açıkladı.
- Rain'in açıklaması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
- Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışı, Rain'in açıklamasıyla farklı bir boyut kazandı.
Dijital içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Sophie Rain, Dünya Kupası öncesinde yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Rain'in turnuvanın gol kralına yönelik sözleri kısa sürede dikkat çekti.
"GOL KRALINI ÖDÜLLENDİRMEK İSTİYORUM"
Sophie Rain, yaptığı açıklamada Dünya Kupası'nı gol kralı olarak tamamlayan futbolcuya özel bir ödül vermek istediğini belirtti. Ünlü fenomen, "Dünya Kupası'nda gol kralı olan kişiyle bir gece geçirerek ödüllendirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI
Rain'in açıklaması futbolseverler ve takipçileri arasında geniş yankı uyandırdı. Dünya Kupası henüz başlamadan yapılan bu açıklama, turnuvayla ilgili en dikkat çekici çıkışlardan biri olarak değerlendirildi.
GÖZLER GOL KRALLIĞI YARIŞINDA
Dünya Kupası'nda hangi futbolcunun gol kralı olacağı merak edilirken, Sophie Rain'in açıklaması yarışa farklı bir boyut kazandırdı. Turnuvanın en golcü oyuncusunun kim olacağı şimdiden futbol kamuoyunun en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor.